16 Kasım Mike Tyson vs Jake Paul boks maçı Netflix bedava nasıl izlerim? Netflix üyelik ne kadar, nasıl üye olurum?

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Boks dünyası, büyük bir heyecanla beklenen Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki karşılaşmaya odaklanmış durumda. Efsanevi boksör Mike Tyson, sosyal medya fenomeni ve boksör Jake Paul ile ringde karşı karşıya gelecek. İki ünlü ismin çarpışacağı bu müsabaka, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü Türkiye Saati ile (TSİ) 04.00'da Netflix üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte maçın tüm ayrıntıları ve beklenen heyecan dolu anlar.