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🥊 Watch live: Mike Tyson - Jake Paul maçı izle - Mike Tyson vs Jake Paul full fight

Canlı izle: Mike Tyson - Jake Paul maçı, 16 Kasım'da Türkiye saati ile sabah 04:00'te Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Bu tarihi müsabakayı kaçırmamak için hazırlıklarınızı yapın ve ringdeki heyecana ortak olun! Boks dünyasının efsane ismi Mike Tyson ile sosyal medya fenomeni ve boksör Jake Paul'u karşı karşıya getirecek olan tarihi maç için heyecan dorukta. Bu iki ünlü ismin buluşacağı karşılaşma, uzun zamandır beklenen bir etkinlik olarak boksseverlerin merakını cezbetmiş durumda. 🥊 Bu tarihi maç, boks dünyasında büyük yankı uyandırdı ve izleyiciler için unutulmaz anlar vadetmekte.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 08:19 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 08:19
🥊 Watch live: Mike Tyson - Jake Paul maçı izle - Mike Tyson vs Jake Paul full fight

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🥊 Watch live: Boks dünyasının efsanevi ismi Mike Tyson ile sosyal medya fenomeni ve boksör Jake Paul'u karşı karşıya getirecek olan büyük maç için geri sayım sona erdi. Daha önce bir kez ertelenen bu dev mücadele sporseverlerin büyük ilgisi ve merakıyla karşılanıyor. Müsabakayı canlı takip etmek isteyenler yayın bilgilerini ve izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. Maça dair canlı yayın seçeneklerini haberimizde bulabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mike Tyson-Jake Paul Maçı: Tarih, Saat ve Yayın Detayları

Boks dünyasının iki dikkat çeken ismi, Mike Tyson ve Jake Paul, 16 Kasım Cumartesi günü ringe çıkacak. Müsabaka, Türkiye saatiyle sabah 04.00'te başlayacak ve Dallas Cowboys'un 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda yapılacak. Bu heyecan verici karşılaşmayı, izleyiciler Netflix üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Netflix Mike Tyson-Jake Paul Maçı Canlı İzle

Maçın şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Heyecan dolu bu karşılaşmayı izlemek isteyenler, Netflix abonelik paketlerinden biriyle bu ana canlı olarak tanıklık edebilecek.

https://www.netflix.com/tr/title/81764952 linki üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Mike Tyson - Jake Paul canlı ücretsiz izlemek için tıklayınız

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Dev Maçın Para Ödülü: 80 Milyon Dolar

Maçın para ödülü dikkat çekici bir miktarla, toplam 80 milyon dolar olarak belirlendi. Daily Mail'in haberine göre, bu ödül iki boksör arasında eşit olarak dağıtılacak. Jake Paul, daha önce yaptığı açıklamada, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." diyerek büyük bir iddia ortaya koymuştu. Öte yandan, efsane boksör Mike Tyson ise bu paranın yaşam tarzını değiştirmeyeceğini, sadece kendini test etmek için bu maça çıktığını belirtti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Maç Öncesi Heyecan: Üç Ekstra Karşılaşma

Gecenin ana etkinliği olan Mike Tyson-Jake Paul maçından önce, sporseverler üç ek müsabakayı izleme fırsatı bulacak. Bu karşılaşmaların detayları şöyle:

Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes (Süper Orta Sıklet)

Mario Barrios vs. Abel Ramos (Yarı Orta Sıklet)

Katie Taylor vs. Amanda Serrano (Süper Hafif Sıklet)

Bu karşılaşmaların ardından gecenin ana etkinliği gerçekleşecek ve izleyiciler Tyson ile Paul'ü ringde izleme şansı bulacak.

Mike Tyson: Ringlerin Efsane Boksörü

Mike Tyson, 1986 yılında 20 yaşında iken Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını kazandı. Ayrıca, WBA, WBC ve IBF kemerlerini aynı anda elinde bulunduran ilk ağır sıklet boksörü olarak tarihe geçti. Tyson'ın kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 mağlubiyet bulunuyor.

2005 yılında aktif boks kariyerine son veren Tyson, 2020 yılında bir gösteri maçı için ringlere döndü. Ringdeki agresif tarzı ve güçlü yumruklarıyla tanınan Tyson, aynı zamanda 1997'de Evander Holyfield'ın kulağını ısırarak kopardığı maçla unutulmaz bir anıya imza attı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Jake Paul: YouTube Yıldızlığından Boks Ringlerine

YouTube'da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Jake Paul, 2018'de başladığı boks kariyerinde profesyonel olarak 11 dövüş gerçekleştirdi. Bu dövüşlerden 10'unu kazanarak oldukça dikkat çekti. Jake Paul, son mağlubiyetini 2023 Şubat ayında Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında aldı. Kendisini daha da kanıtlamak ve bir efsaneyi devirmek için bu karşılaşmayı büyük bir fırsat olarak görüyor.

2 Dakikalık 8 Rauntluk Mücadele

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki bu karşılaşma, 2 dakikalık sekiz raunt üzerinden düzenlenecek. Dövüş kuralları, iki boksörün rakiplerini nakavt etmesine izin verirken, mücadelede 14 oz ağırlığında eldivenler kullanılacak ve başlık takılmayacak. Bu şartlar, iki boksöre stratejilerini ortaya koyma ve rakiplerini analiz etme fırsatı tanıyacak.

Mike Tyson ve Jake Paul arasında gerçekleşecek bu karşılaşma, boksseverler için unutulmaz bir geceye sahne olacak. Efsane bir boksör ile modern çağın sosyal medya fenomeni arasında geçecek olan bu dövüş, milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

16 Kasım Mike Tyson vs Jake Paul maçı Netflix canlı izle

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