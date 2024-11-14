Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mike Tyson müslüman mı, kökeni ne? Eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson boyu...

Dünyanın en ünlü ağır sıklet boksörlerinden Mike Tyson , başarıları ve çalkantılı özel hayatıyla her dönem ilgi odağı oldu. Lakabı "Demir Mike" olan Tyson rakiplerini devirmesiyle tanınırken kişisel hayatındaki iniş çıkışlarla da gündemden düşmedi. İşte Tyson'ın çarpıcı hayat hikayesi...

Tyson, 7 Mart 1987'de "Kemik Kıran" lakaplı James Smith'i puanla yenerek Dünya Boks Birliği (WBA) kemerini kazandı. Ardından 30 Mayıs 1987'de Pinklon Thomas'ı 6. rauntta teknik nakavtla mağlup etti ve kemerini korumayı başardı. Ancak en büyük zaferlerinden biri, 1 Ağustos 1987'de Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) şampiyonu Tony Tucker'a karşı çıktı. Kemer birleştirme maçında 12 raund sonunda rakibini puanla mağlup eden Tyson, tüm dünyanın "şampiyonu" oldu.

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İlk Evlilik ve Antrenör Değişikliği

7 Şubat 1988'de sinema oyuncusu Robin Givens ile evlenen Tyson'ın bu evliliği, 14 Şubat 1989'da sona erdi. Aynı yıl antrenörü Kevin Rooney ile yollarını ayırması ringdeki performansını da etkiledi. Tyson'ın kariyerinde önemli bir figür olan Rooney'nin ayrılığı boks dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İlk Mağlubiyet: 37 Maçlık Serinin Sonu

1990 yılına kadar yaptığı 37 maçın tamamını kazanan Tyson, 11 Şubat 1990'da Japonya'nın Tokyo kentinde Buster Douglas karşısında ilk mağlubiyetini aldı. Bu maç, Tyson'ın Dünya Boks Konseyi (WBC), Dünya Boks Birliği (WBA) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) kemerlerini kaybetmesiyle sonuçlandı. Bu yenilgi, Tyson'ın kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.