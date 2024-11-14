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Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mike Tyson müslüman mı, kökeni ne? Eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson boyu...

Boks dünyasının efsanevi ismi Mike Tyson ringlerdeki agresif tarzı ve unutulmaz başarılarıyla tanınsa da özel hayatındaki çalkantılar ve yeniden ringe dönüşüyle de gündemden düşmüyor. Tarihin en iyi ağır sıklet boksörlerinden kabul edilen 58 yaşındaki Tyson, Jake Paul ile yapacağı olası maç öncesinde yeniden dünya çapında bir heyecan yarattı. İşte Mike Tyson’ın sıra dışı hayat hikayesi ve kariyerindeki dönüm noktaları...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 12:21 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 12:21
Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mike Tyson müslüman mı, kökeni ne? Eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson boyu...

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Dünyanın en ünlü ağır sıklet boksörlerinden Mike Tyson, başarıları ve çalkantılı özel hayatıyla her dönem ilgi odağı oldu. Lakabı "Demir Mike" olan Tyson rakiplerini devirmesiyle tanınırken kişisel hayatındaki iniş çıkışlarla da gündemden düşmedi. İşte Tyson'ın çarpıcı hayat hikayesi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mike Tyson Kimdir?

Michael Gerard Tyson, 30 Haziran 1966'da New York City , Brooklyn, Fort Greene'de doğdu. Mike Tyson'ın boyu 1.78'dir.

Dünya Şampiyonluğuna Yükseliş

Tyson, 7 Mart 1987'de "Kemik Kıran" lakaplı James Smith'i puanla yenerek Dünya Boks Birliği (WBA) kemerini kazandı. Ardından 30 Mayıs 1987'de Pinklon Thomas'ı 6. rauntta teknik nakavtla mağlup etti ve kemerini korumayı başardı. Ancak en büyük zaferlerinden biri, 1 Ağustos 1987'de Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) şampiyonu Tony Tucker'a karşı çıktı. Kemer birleştirme maçında 12 raund sonunda rakibini puanla mağlup eden Tyson, tüm dünyanın "şampiyonu" oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İlk Evlilik ve Antrenör Değişikliği

7 Şubat 1988'de sinema oyuncusu Robin Givens ile evlenen Tyson'ın bu evliliği, 14 Şubat 1989'da sona erdi. Aynı yıl antrenörü Kevin Rooney ile yollarını ayırması ringdeki performansını da etkiledi. Tyson'ın kariyerinde önemli bir figür olan Rooney'nin ayrılığı boks dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İlk Mağlubiyet: 37 Maçlık Serinin Sonu

1990 yılına kadar yaptığı 37 maçın tamamını kazanan Tyson, 11 Şubat 1990'da Japonya'nın Tokyo kentinde Buster Douglas karşısında ilk mağlubiyetini aldı. Bu maç, Tyson'ın Dünya Boks Konseyi (WBC), Dünya Boks Birliği (WBA) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) kemerlerini kaybetmesiyle sonuçlandı. Bu yenilgi, Tyson'ın kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tyson'ın Müslüman Olması

1990 yılında hapis cezası alan Tyson, bu dönemde İslam dinine geçiş yaptı ve "Malik Abdülaziz" ismini aldı. Hayatında derin bir değişim yaşadığını belirten Tyson, Müslüman kimliğiyle de tanınmaya başladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kayıplar ve Aile Yaşamı

Mike Tyson'ın hayatında üç evlilik ve sekiz çocuk bulunuyor. Ancak çocuklarından Exodus, henüz 4 yaşındayken 26 Mayıs 2009'da trajik bir kazayla hayatını kaybetti. Tyson, bu acı olay sonrası büyük bir yıkım yaşasa da, hayatını toparlayarak yoluna devam etti. Son eşi Lakiha Spicer ile 6 Haziran 2009'da Las Vegas'ta evlenen Tyson, halen ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam sürdürüyor.

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