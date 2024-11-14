Mike Tyson - Jake Paul maçı büyük ödülü ne? Mike Tyson Jake Paul maçı ödülü ne kadar? 40 - 80 milyon dolar kaç TL?

Boksun efsanevi ismi Mike Tyson ile YouTuber ve genç boksör Jake Paul arasındaki dev maç için geri sayım başladı. 16 Kasım'da, Dallas'ın ünlü AT&T Stadı'nda gerçekleşecek bu görkemli karşılaşmada iki farklı nesil ringe çıkacak. Boks severler, "Demir Mike" olarak tanınan Tyson ile "Problem Çocuk" lakabıyla bilinen Jake Paul arasındaki mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor.

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BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Profesyonel kariyerine 2005'te nokta koyan Tyson ile YouTube yayıncılığından boksörlüğe geçiş yapan Paul'ü 16 Kasım Cumartesi TSİ 04.00'te karşı karşıya getirecek maçta iki isim 80 milyon dolar kazanacak.

80 Milyon Dolar: 2.749.311.896,00 Türk Lirası

40 Milyon Dolar: 1.374.715.948,00 Türk Lirası

Daily Mail'de yer alan habere göre, Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Net serveti 80 milyon dolar olan Jake Paul'un dövüşü kazanması durumunda 40 milyon doların sahibi olacağı iddia ediliyor. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı konuşulurken, Mike Tyson'un sadece 20 milyon dolarlık kısmı alabileceği de öne sürüldü.