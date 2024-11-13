CANLI | Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor! "Pes etmeyeceğiz"

Şenol Güneş. (AA)
"GİTMEK İSTEYEN GİDEBİLİR"
"Burada mutlu olmayan, gitmek isteyen, ait hissetmeyen oyuncu varsa gidebilir. Şu anda 4 tane oyuncu var. Umut Bozok zaten kadro dışıydı. Bir problemden dolayı değil, yanlış anlaşılmasın. Hepsi değerli oyuncular, takıma yararları olacağını düşünmüyoruz. Onlar için de iyi olacağını düşündük."
Şenol Güneş, şampiyonluk hedefinden uzaklaştıklarını söyledi. (AA)
"ŞAMPİYONLUK HEDEFİNDEN UZAKLAŞTIK"
"Şu anda şampiyonluk hedefinden uzaklaştığımızı düşünüyorum ama Avrupa kupalarına katılmak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak hedeflerimiz arasında olmalı."
"TRANSFER YAPACAĞIZ"
"Eksik olarak bölgelerimize transfer yapacağız. Fırtınayı tekrar estireceğiz, güneşli günler yeniden göreceğiz."
"Hiçbir zaman Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın harcamalarını yapamayız. Özellikle son dönemlerde yapılan harcamalarına akıl erdiremeyiz."
Şenol Güneş devre arasında transfer yapılacağını söyledi. (AA)
"EN ÇOK TRABZONSPOR'A ÜZÜLÜRÜM"
"Yapmak zordur, yıkmak kolaydır. Heykel taştan yapılır ama taştaki fazlalıklar atılır. Kolay mıdır, hayır. O kadar zordur ki. Sabır ister, çalışma ister. Bu iş de böyle, kolay bir iş değil. İnsanları yapıyorsunuz. Dışarıda kalan oyuncuların durumuna üzülmüyor muyum, üzülüyorum ama ben en çok Trabzonspor'a üzülürüm."
"Hiçbir takımın yemediği goller yiyoruz. Bazı golleri akılla izah edemezsin."
"FATİH TEKKE GÜNDEMDE YOK"
"Fatih Tekke benim oyuncumdu. Başarılı bir hocalık yaptı ve umarım daha başarılı olur. Şu anda öyle bir şey görüşme yapılmadı."