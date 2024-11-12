Milli maç tarihi... TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Uluslar B Ligi Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde zirve mücadelesine devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, grup liderliği için kritik öneme sahip olan Türkiye - Galler maçında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 16 Kasım 2024 Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak karşılaşma, saat 22:00'de TV8'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Montella yönetimindeki millilerimiz, bu zorlu mücadelede üç puanı hedefliyor.
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta liderlik mücadelesini sürdürüyor. 10 puanla zirvede yer alan ay-yıldızlılar, grubun 5. karşılaşmasında Galler ile karşı karşıya gelecek. Montella yönetimindeki millilerimiz, daha önce berabere kaldığı Galler karşısında 3 puan hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?
Milli takımımız, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak. Karşılaşma, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 22:00'de başlayacak.
HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI?
Türkiye - Galler maçı, TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca, Exxen platformu üzerinden de maç yayını takip edilebilecek.
MİLLİ TAKIMIN KALAN MAÇ TAKVİMİ
16 Kasım 2024, 22:00: Türkiye - Galler (Kayseri)
19 Kasım 2024, 22:45: Karadağ - Türkiye