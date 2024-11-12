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En Ateşli Atmosfere Sahip Stadyumlar Açıklandı: Türkiye Zirvede! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Dünyanın en ateşli ve en etkileyici futbol atmosferine sahip stadyumlar, İspanyol basın kuruluşu Marca tarafından değerlendirildi. Bu özel listede, futbol tutkusuyla bilinen Türkiye’nin önemli bir yeri bulunuyor.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 18:52 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 18:52
En Ateşli Atmosfere Sahip Stadyumlar Açıklandı: Türkiye Zirvede! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

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2024 yılında İspanyol basını Marca tarafından yayımlanan bir değerlendirmeye göre, dünyanın en ateşli stadyumları listesinde zirvenin sahibi Türkiye'den Galatasaray'ın mabedi RAMS Park oldu.

Fotoğraflar: XFotoğraflar: X

GALATASARAY'IN EFSANEVİ ATMOSFERİ İLE ZİRVEDE

Futbolseverlerin yakından tanıdığı Galatasaray stadyumu, 6.43 puanla listenin en tepesinde yer alarak büyük bir onur kazandı. Taraftarların coşkusu, tribünlerde yaratılan unutulmaz atmosfer ve destek, RAMS Park'ın bu unvanı kazanmasında önemli bir rol oynadı.

EN SERT STADYUMLAR LİSTESİNDE DİĞER RAKİPLER

RAMS Park'ın ardından ikinci sırada Borussia Dortmund'un mabedi Signal Iduna Park 6.4 puanla yer aldı. Almanya'nın bu efsanevi stadyumu, özellikle sarı duvar olarak bilinen tribünleri ile futbol tutkunlarının gözdesi konumunda. Üçüncü sırayı ise Kızılyıldız'ın Belgrad'daki stadyumu Rajko Mitic, 6.32 puanla aldı. İşte ilk 10'daki diğer stadyumlar:

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park (Galatasaray): 6.43 puan

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS ParkAli Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

Signal Iduna Park (Borussia Dortmund): 6.4 puan

Rajko Mitic (Kızılyıldız): 6.32 puan

Velodrome (Marsilya): 6.14 puan

Fotoğraflar: XFotoğraflar: X

Celtic Park (Celtic): 5.86 puan

Metropolitano (Atletico Madrid): 5.82 puan

Anfield Road (Liverpool)Anfield Road (Liverpool)

Anfield Road (Liverpool): 5.79 puan

De Kuip (Feyenoord): 5.75 puan

San Siro, Giuseppe Meazza (Milan, Inter): 5.51 puan

Allianz Arena (Bayern Münih)Allianz Arena (Bayern Münih)

Allianz Arena (Bayern Münih): 5.28 puan

Futbolseverlerin En Favori Atmosferi Türkiye'de

Bu sıralamada Galatasaray'ın zirvede yer alması, Türkiye'nin futbola olan tutkusunun küresel anlamda ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'deki taraftar kültürü ve maç günlerinde yaşanan coşku, RAMS Park'ı rakiplerinden sıyırarak dünya çapında tanınan bir futbol mabedi haline getiriyor.

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