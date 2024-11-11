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TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Uluslar B Ligi Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Milli maç tarihi...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde zirve mücadelesine devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, grup liderliği için kritik öneme sahip olan Türkiye - Galler maçında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 16 Kasım 2024 Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak karşılaşma, saat 22:00’de TV8’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Montella yönetimindeki millilerimiz, bu zorlu mücadelede üç puanı hedefliyor.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 20:05 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 20:05
TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Uluslar B Ligi Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Milli maç tarihi...

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dorukta! Türkiye, 5. maçında Galler'i ağırlayarak grubun zirvesinde yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak ve TV8'den canlı olarak ekranlara gelecek. A Milli Takımımız, kritik mücadelede tüm Türkiye'nin desteğini bekliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta liderlik mücadelesini sürdürüyor. 10 puanla zirvede yer alan ay-yıldızlılar, grubun 5. karşılaşmasında Galler ile karşı karşıya gelecek. Montella yönetimindeki millilerimiz, daha önce berabere kaldığı Galler karşısında 3 puan hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Milli takımımız, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak. Karşılaşma, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 22:00'de başlayacak.

HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI?

Türkiye - Galler maçı, TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca, Exxen platformu üzerinden de maç yayını takip edilebilecek.

MİLLİ TAKIMIN KALAN MAÇ TAKVİMİ

16 Kasım 2024, 22:00: Türkiye - Galler (Kayseri)

19 Kasım 2024, 22:45: Karadağ - Türkiye

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlanacak. A Ligi çeyrek final ve terfi/küme düşme karşılaşmaları ise 20-25 Mart 2025'te gerçekleştirilecek.

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