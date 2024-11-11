TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Uluslar B Ligi Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Milli maç tarihi...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dorukta! Türkiye, 5. maçında Galler'i ağırlayarak grubun zirvesinde yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak ve TV8'den canlı olarak ekranlara gelecek. A Milli Takımımız, kritik mücadelede tüm Türkiye'nin desteğini bekliyor.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta liderlik mücadelesini sürdürüyor. 10 puanla zirvede yer alan ay-yıldızlılar, grubun 5. karşılaşmasında Galler ile karşı karşıya gelecek. Montella yönetimindeki millilerimiz, daha önce berabere kaldığı Galler karşısında 3 puan hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI?

Türkiye - Galler maçı, TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca, Exxen platformu üzerinden de maç yayını takip edilebilecek.

MİLLİ TAKIMIN KALAN MAÇ TAKVİMİ

16 Kasım 2024, 22:00: Türkiye - Galler (Kayseri)

19 Kasım 2024, 22:45: Karadağ - Türkiye