Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa uzanarak 3'te 3 yapmak ve beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray, 12'inci haftada Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor.
Cimbom, kendisinden hemen sonra ikinci sırada yer alan kırmızı beyazlıları evine puansız gönderek farkı 6'ya çıkarmak isterken Karadeniz temsilcisi ise zorlu deplasmandan en az beraberlikle ayrılmak amacında. Galatasaray - Samsunspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Galatasaray - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji
Galatasaray Samsunspor'u da yenerek puanını 31 yapmak amacında (AA)
CİMBOM DOLUDİZGİN
Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray bu yıl da adından söez ettiren bir performansa imza atmayı başardı. Çıktığı 10 karşılaşmanın 9'unu kazanan sarı kırmızılılar, birinden ise beraberlikle yarıldı. Rakip fileleri 29 kez sarsıp maç başına neredeyse 3 gol ortalaması yakalarken averajı ise 20 oldu.