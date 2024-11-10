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Galatasaray'ın Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 12'inci haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Geride kalan haftayı bay geçen ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Tottenham'ı yenerek moral bulan Cimbom, Karadeniz temsilcisini de kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha atlamak ve en yakın rakibiyle arasındaki farkı açmak amacında. Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Samsunspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 14:57 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 15:02
Galatasaray’ın Samsunspor maçı ilk 11’i belli oldu

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Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa uzanarak 3'te 3 yapmak ve beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray, 12'inci haftada Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor.

Cimbom, kendisinden hemen sonra ikinci sırada yer alan kırmızı beyazlıları evine puansız gönderek farkı 6'ya çıkarmak isterken Karadeniz temsilcisi ise zorlu deplasmandan en az beraberlikle ayrılmak amacında. Galatasaray - Samsunspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Galatasaray - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizGalatasaray - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji

Yok artık Cimbom! Salaha rekor teklifYok artık Cimbom! Salaha rekor teklif
Yok artık Cimbom! Salah'a rekor teklif

Galatasaray Samsunspor'u da yenerek puanını 31 yapmak amacında (AA)Galatasaray Samsunspor'u da yenerek puanını 31 yapmak amacında (AA)

CİMBOM DOLUDİZGİN

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray bu yıl da adından söez ettiren bir performansa imza atmayı başardı. Çıktığı 10 karşılaşmanın 9'unu kazanan sarı kırmızılılar, birinden ise beraberlikle yarıldı. Rakip fileleri 29 kez sarsıp maç başına neredeyse 3 gol ortalaması yakalarken averajı ise 20 oldu.

Samsunspor bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor (AA)Samsunspor bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor (AA)

SAMSUN'DAN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Galatasaray karşısında çok önemli bir sınav verecek olan Samsunspor ise bugüne kadar 11 maça çıktı. Kırmızı beyazlı ekip 8 galibiyet elde ederken bir kez rakipleri ile berabere kaldı. 2 defa da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karadeniz temsilcisi güçlü rakibinden puan veya puanlar alarak evine dönmeyi hedefliyor.

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