Samsunspor bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor (AA)

SAMSUN'DAN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Galatasaray karşısında çok önemli bir sınav verecek olan Samsunspor ise bugüne kadar 11 maça çıktı. Kırmızı beyazlı ekip 8 galibiyet elde ederken bir kez rakipleri ile berabere kaldı. 2 defa da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karadeniz temsilcisi güçlü rakibinden puan veya puanlar alarak evine dönmeyi hedefliyor.