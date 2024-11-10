Samet Akaydin Fenerbahçe'deki ilk golünü attı (AA)

EN-NEYSRI İLK 11'DE

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, AZ Alkmaar maçında şans verdiği Edin Dzeko'yu bu kez yedeğe çekti. Hollanda'da oyuna sonradan giren Youssef En-Neysri ise ilk 11'de görev yaptı.

SAMET İLK KEZ!

Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, bu sezon ilk kez bir resmi müsabakada ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 resmi maçın yalnızca birinde 14 dakika süre alan Samet Akaydın, tam 337 gün sonra Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

Milli futbolcu son olarak 2023-2024 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynanan Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de forma giymiş, devre arasında ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımına kiralık olarak gitmişti.