Mourinho’dan o yıldıza kesik! Sivas maçı 11’ini belirledi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
KANARYA 3. SIRADA
Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.
Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
JOSE MOURINHO YİNE CEZALI
Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bu maçta da kulübedeki yerini alamayacak.
Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş olacak.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, forma giyemeyecek.
11'İ BELİRLEDİ
Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi.
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor;
Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.