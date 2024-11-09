Göztepe ve Fenerbahçe maçlarından mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12'inci haftasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor.
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
CANLI TAKİP
Göztepe ve Fenerbahçe maçlarından mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12'inci haftasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor.
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
CANLI TAKİP
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Mithat, Mosci, Alikulov, Taha, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe
TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Ozan, Enis, Banza
ÇİFT FORVET SÜRPRİZİ
Trabzonspor'da Şenol Güneş, Karadeniz derbisine sürpriz denebilecek bir tatik ile başladı. Deneyimli çalıştırıcı bugüne kadar ileri uçta tek bıraktığı Simon Banza'nın yanına Enis Destan takviyesi yaptı.
Enis de uzun süreden sonra ilk defa 11'de yerini aldı.
DRAGUS DÖNDÜ BARDHI YOK
Bordo mavililerin Fenerbahçe derbisi kadrosunda Enis Bardhi ve Denis Draguş yer almamıştı. İki oyuncu arasıdna geçtiği iddia edilen tartışmanın ardından Şenol Güneş bu yönde karar almıştı.
Romen futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında kadroya dahil edilirken Enis Bardhi yine alınmadı.