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Çaykur Rizespor Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 12'inci haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etmek ve üst üste aldığı 2 mağlubiyeti unutturmak amacında. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 17:55 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 19:28
Çaykur Rizespor Trabzonspor | CANLI

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Göztepe ve Fenerbahçe maçlarından mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12'inci haftasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizÇaykur Rizespor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Mithat, Mosci, Alikulov, Taha, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Ozan, Enis, Banza

Trabzonspor Rizespor'u yenerek yoluna 3 puanla devam etmek istiyor (DHA)Trabzonspor Rizespor'u yenerek yoluna 3 puanla devam etmek istiyor (DHA)

ÇİFT FORVET SÜRPRİZİ

Trabzonspor'da Şenol Güneş, Karadeniz derbisine sürpriz denebilecek bir tatik ile başladı. Deneyimli çalıştırıcı bugüne kadar ileri uçta tek bıraktığı Simon Banza'nın yanına Enis Destan takviyesi yaptı.

Enis de uzun süreden sonra ilk defa 11'de yerini aldı.

Denis Draguş 1 maç sonra kadroya alındı (AA)Denis Draguş 1 maç sonra kadroya alındı (AA)

DRAGUS DÖNDÜ BARDHI YOK

Bordo mavililerin Fenerbahçe derbisi kadrosunda Enis Bardhi ve Denis Draguş yer almamıştı. İki oyuncu arasıdna geçtiği iddia edilen tartışmanın ardından Şenol Güneş bu yönde karar almıştı.

Romen futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında kadroya dahil edilirken Enis Bardhi yine alınmadı.

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