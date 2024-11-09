Trabzonspor Rizespor'u yenerek yoluna 3 puanla devam etmek istiyor (DHA)

ÇİFT FORVET SÜRPRİZİ

Trabzonspor'da Şenol Güneş, Karadeniz derbisine sürpriz denebilecek bir tatik ile başladı. Deneyimli çalıştırıcı bugüne kadar ileri uçta tek bıraktığı Simon Banza'nın yanına Enis Destan takviyesi yaptı.

Enis de uzun süreden sonra ilk defa 11'de yerini aldı.