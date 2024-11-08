SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Teör devleti İsrail'in medyası bu kez de Beşiktaş'ı hedef aldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü 2-1 yenerek puanını 6'ya yükselten Beşiktaş, bir sonraki maçında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar, zorlu randevusu öncesinde İsrail medyasında yüzsüzce ifadelere yer verilerek hedef gösterildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 20:23 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 20:23
Teör devleti İsrail’in medyası bu kez de Beşiktaş’ı hedef aldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4'üncü maçında 2'inci galibiyetini alan Beşiktaş, 5'inci haftada Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak.

28 Kasım'da oynanacağı açıklanan ancak stadı henüz belli olmayan karşılaşma öncesinde İsrail medyası da boş durmuyor. Basında Türkiye'yi ve Türk takımlarını karalama çalışmaları yürütülüyor.

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv'i de yenerek puanını 9'a yükseltmek amacında (AA)Beşiktaş Maccabi Tel Aviv'i de yenerek puanını 9'a yükseltmek amacında (AA)

"TÜRKLER KIŞKIRTIYOR"

Malmö'yü yenen Beşiktaş için İsrail medyasında; "İsrail'in canı cehenneme" sözleriyle insanları kışkırtıyorlar ifadelerine ye verildi.

Ayrıca tüm stadyumun İspanya'nın Valencia kentinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yapılan saygı duruşundan faydalanarak Filistin'e özgürlük talep ettiği yazıldı.

İşte o haber;

İsrail basını Beşiktaş maçı öncesi ortamı geriyor (Sport5.co.il)İsrail basını Beşiktaş maçı öncesi ortamı geriyor (Sport5.co.il)

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech her fırsatta Filistin'e desteğini gösteriyor (AA)Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech her fırsatta Filistin'e desteğini gösteriyor (AA)

İSRAİL'E TEPKİ DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Sadece Türkiye değil birçok ülkede İsrail'e ve takımlarına tepki devam ediyor. Son olarak Paris Saint Germain tribünlerinde Filistin için dev pankart açılırken Ajax'ın Maccabi Tel Aviv'i 6-0 gibi farklı bir skorla yendiği maç öncesinde ve sonrasında Amsterdam sokakları karıştı.

Çok sayıda taraftar Hollandalıların gazabına uğradı. Hatta Galatasaraylı Hakim Ziyech'in bu görüntülerle birlikte Filistin'e destek vermesi sonrası İsrailli Eran Zahavi, yıldız futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti.

Hollandada meydan dayağı yiyen Maccabi Tel Aviv holiganlarına İsrail hükümetinden uyarı: İtalyadaki maça gitmeyinHollandada meydan dayağı yiyen Maccabi Tel Aviv holiganlarına İsrail hükümetinden uyarı: İtalyadaki maça gitmeyin
Hollanda'da meydan dayağı yiyen Maccabi Tel Aviv holiganlarına İsrail hükümetinden uyarı: İtalya'daki maça gitmeyin

SON DAKİKA