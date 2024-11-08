Teör devleti İsrail’in medyası bu kez de Beşiktaş’ı hedef aldı!

28 Kasım'da oynanacağı açıklanan ancak stadı henüz belli olmayan karşılaşma öncesinde İsrail medyası da boş durmuyor. Basında Türkiye'yi ve Türk takımlarını karalama çalışmaları yürütülüyor.

Ayrıca tüm stadyumun İspanya'nın Valencia kentinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yapılan saygı duruşundan faydalanarak Filistin 'e özgürlük talep ettiği yazıldı.

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech her fırsatta Filistin'e desteğini gösteriyor (AA)

İSRAİL'E TEPKİ DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Sadece Türkiye değil birçok ülkede İsrail'e ve takımlarına tepki devam ediyor. Son olarak Paris Saint Germain tribünlerinde Filistin için dev pankart açılırken Ajax'ın Maccabi Tel Aviv'i 6-0 gibi farklı bir skorla yendiği maç öncesinde ve sonrasında Amsterdam sokakları karıştı.

Çok sayıda taraftar Hollandalıların gazabına uğradı. Hatta Galatasaraylı Hakim Ziyech'in bu görüntülerle birlikte Filistin'e destek vermesi sonrası İsrailli Eran Zahavi, yıldız futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti.