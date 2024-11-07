Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, Türkiye saati ile kaçta yayınlanacak? Jake Paul Mike Tyson maçı hangi kanalda?

Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki beklenen maça sayılı günler kala büyük bir heyecan içinde. Bu yılın en çok konuşulan dövüşlerinden biri olmaya aday olan mücadele boks tutkunlarını ekrana kilitleyecek. Aralarında yıllardır süregelen tartışmalar ve gerginliklerin ardından, Jake Paul ve Mike Tyson nihayet ringde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en çok konuşulan boks maçlarından biri, 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki heyecan dolu profesyonel ağır sıklet boks karşılaşması, TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

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Maç Öncesinde 3 Heyecan Verici Karşılaşma

Jake Paul ve Mike Tyson'ın karşılaşması, geceye damgasını vuracak olsa da, sporseverler bunun öncesinde üç ilginç müsabaka daha izleyecek. AT&T Stadı'nda gerçekleşecek etkinlikte, ilk olarak Neeraj Goyat ve Whindersson Nunes süper orta sıklette, Mario Barrios ile Abel Ramos yarı orta sıklette, son olarak da Katie Taylor ile Amanda Serrano süper hafif sıklette ringe çıkacak. Bu karşılaşmalar, geceyi daha da heyecanlı hale getirecek.

Ana etkinlik ise, ringe çıkacak olan Jake Paul ile Mike Tyson arasında gerçekleşecek ve bu müsabaka iki dakikalık 8 raunt üzerinden yapılacak. Dövüş, her iki boksörün de güçlü yeteneklerini sergileyebileceği bir savaş olacak.