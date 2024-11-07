Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, Türkiye saati ile kaçta yayınlanacak? Jake Paul Mike Tyson maçı hangi kanalda?

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Mike Tyson: Boks Tarihinin Efsane İsmi
Boks dünyasının en ikonik figürlerinden biri olan Mike Tyson, aktif kariyerinde kazandığı 50 galibiyet ve 6 yenilgiyle tarihin en iyi boksörlerinden biri olarak kabul ediliyor. 58 yaşındaki Tyson, 1986 yılında 20 yaşında, Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını kazandı. Tyson, aynı zamanda WBA, WBC ve IBF şampiyonluklarını aynı anda kazanan ilk ağır sıklet boksörü oldu.
Ringdeki hırçın tarzı, Tyson'ın kariyerini unutulmaz kılan unsurlardan biri. Evander Holyfield ile yaptığı 1997 maçında, rakibinin kulağını ısırarak koparması, hala spor dünyasının unutulmaz anları arasında yer alıyor. Ayrıca, 2005'te aktif boks kariyerine son veren Tyson, 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek büyük ilgi görmüştü.
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Jake Paul'un Boks Kariyerindeki Yükselişi
Jake Paul, YouTube dünyasının tanınan isimlerinden biri olarak 2018'de boks kariyerine adım attı. İlk maçını, yine YouTuber olan Deji Olatunji ile yapan Paul, ardından profesyonel dövüşçü olarak çıkmaya devam etti. Bugüne kadar 11 profesyonel maç yapan Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.
Paul'ün en dikkat çekici karşılaşmalarından biri, eski NBA oyuncusu Nate Robinson ile yaptığı dövüş oldu. Ancak, Paul'ün tek mağlubiyetini Tommy Fury karşısında alması, kariyerinin önemli bir dönüm noktasıydı. Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan bu maç, Paul'ün boks kariyerindeki ilk kaybı oldu.
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Boks Dünyasında Bir Efsane ve Bir Yükselen Yıldız: Tyson ve Paul
Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki bu karşılaşma, boks dünyasının farklı jenerasyonlarını bir araya getirecek bir mücadele olarak tarihe geçebilir. Tyson'ın deneyimi ve Paul'ün yükselen kariyeri, boksseverler için unutulmaz bir geceyi vaat ediyor. Gecenin kazananı kim olacak? Cevap, 16 Kasım'da belli olacak.