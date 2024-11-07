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Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, Türkiye saati ile kaçta yayınlanacak? Jake Paul Mike Tyson maçı hangi kanalda?

Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki büyük maça kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan bu heyecan dolu karşılaşma ertelenerek Kasım 2024’e alındı. Şimdi ise, boksseverler bu büyük anı sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki boks maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte merak edilen yayın bilgileri...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 13:57 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 13:57
Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, Türkiye saati ile kaçta yayınlanacak? Jake Paul Mike Tyson maçı hangi kanalda?

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Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki beklenen maça sayılı günler kala büyük bir heyecan içinde. Bu yılın en çok konuşulan dövüşlerinden biri olmaya aday olan mücadele boks tutkunlarını ekrana kilitleyecek. Aralarında yıllardır süregelen tartışmalar ve gerginliklerin ardından, Jake Paul ve Mike Tyson nihayet ringde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Jake Paul ve Mike Tyson Maçı Ne Zaman?

Dünyanın en çok konuşulan boks maçlarından biri, 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki heyecan dolu profesyonel ağır sıklet boks karşılaşması, TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Maç Öncesinde 3 Heyecan Verici Karşılaşma

Jake Paul ve Mike Tyson'ın karşılaşması, geceye damgasını vuracak olsa da, sporseverler bunun öncesinde üç ilginç müsabaka daha izleyecek. AT&T Stadı'nda gerçekleşecek etkinlikte, ilk olarak Neeraj Goyat ve Whindersson Nunes süper orta sıklette, Mario Barrios ile Abel Ramos yarı orta sıklette, son olarak da Katie Taylor ile Amanda Serrano süper hafif sıklette ringe çıkacak. Bu karşılaşmalar, geceyi daha da heyecanlı hale getirecek.

Ana etkinlik ise, ringe çıkacak olan Jake Paul ile Mike Tyson arasında gerçekleşecek ve bu müsabaka iki dakikalık 8 raunt üzerinden yapılacak. Dövüş, her iki boksörün de güçlü yeteneklerini sergileyebileceği bir savaş olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mike Tyson: Boks Tarihinin Efsane İsmi

Boks dünyasının en ikonik figürlerinden biri olan Mike Tyson, aktif kariyerinde kazandığı 50 galibiyet ve 6 yenilgiyle tarihin en iyi boksörlerinden biri olarak kabul ediliyor. 58 yaşındaki Tyson, 1986 yılında 20 yaşında, Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını kazandı. Tyson, aynı zamanda WBA, WBC ve IBF şampiyonluklarını aynı anda kazanan ilk ağır sıklet boksörü oldu.

Ringdeki hırçın tarzı, Tyson'ın kariyerini unutulmaz kılan unsurlardan biri. Evander Holyfield ile yaptığı 1997 maçında, rakibinin kulağını ısırarak koparması, hala spor dünyasının unutulmaz anları arasında yer alıyor. Ayrıca, 2005'te aktif boks kariyerine son veren Tyson, 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek büyük ilgi görmüştü.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Jake Paul'un Boks Kariyerindeki Yükselişi

Jake Paul, YouTube dünyasının tanınan isimlerinden biri olarak 2018'de boks kariyerine adım attı. İlk maçını, yine YouTuber olan Deji Olatunji ile yapan Paul, ardından profesyonel dövüşçü olarak çıkmaya devam etti. Bugüne kadar 11 profesyonel maç yapan Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Paul'ün en dikkat çekici karşılaşmalarından biri, eski NBA oyuncusu Nate Robinson ile yaptığı dövüş oldu. Ancak, Paul'ün tek mağlubiyetini Tommy Fury karşısında alması, kariyerinin önemli bir dönüm noktasıydı. Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan bu maç, Paul'ün boks kariyerindeki ilk kaybı oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Boks Dünyasında Bir Efsane ve Bir Yükselen Yıldız: Tyson ve Paul

Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki bu karşılaşma, boks dünyasının farklı jenerasyonlarını bir araya getirecek bir mücadele olarak tarihe geçebilir. Tyson'ın deneyimi ve Paul'ün yükselen kariyeri, boksseverler için unutulmaz bir geceyi vaat ediyor. Gecenin kazananı kim olacak? Cevap, 16 Kasım'da belli olacak.

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