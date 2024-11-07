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Kopenhag - Başakşehir | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, 3'üncü hafta maçında Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Turuncu lacivertliler daha önce çıktığı 2 maçtan yenilgiyle ayrılmıştı. Bu nedenle Danimarka deplasmanı büyük önem taşıyor. Çağdaş Atan ve öğrencileri ülke puanına da direkt katkı yapmak amacında. Kopenhag - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 22:56 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 00:22
Kopenhag - Başakşehir | CANLI

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Türkye'nin Avrupa kupalarındaki temsilcilerinden biri olan Başakşehir, zorlu karşılaşmalar oynayarak geldiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü maçında Kopenhag ile karşılaşıyor.

Çağdaş Atan ve öğrencilerinin tek hedefi 3 puanla sahadan ayrılabilmek. Kopenhag - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Kopenhag Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizKopenhag Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada Başakşehir öne geçti. Yaptığı baskı sonrasında Kopenhag savunmasında Pereira'dan topu kapan Keny, ceza sahasına girdi. Kaleci Trott'u da geçen Keny, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1

34. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Keny'nin pasıyla Kopenhag ceza sahası önünde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Trott'ta kaldı.

35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Başakşehir ceza yayı önünde topu önünde bulan Mattsson'un sert şutunda, kaleci Muhammed son anda topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Kopenhag'ın Mattsson ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Diks kafayı vurdu, yerden de seken meşin yuvarlağı kaleci Muhammed kontrol etti.

Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

GOL

GOOOOOL Philippe Keny! Kopenhag savunmasının hatasını affetmedi! Başakşehir deplasmanda önde!

Dmitrios Pelkas Başakşehir'in en önemli gol ayaklarından biri (AA)Dmitrios Pelkas Başakşehir'in en önemli gol ayaklarından biri (AA)

2 MAÇTAN DA YENİLGİYLE AYRILDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bugüne kadar 2 maça çıkan Başakşehir, ilk hafta Rapid Wien'e 2-1 yenilirken ikinci randevusunda ise Slovenya'da Celje'ye konuk oldu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera'nın yönettiği Sloven temsilcisi karşısında turuncu lacivertliler oyunun neredeyse hiçbir dakikasında varlık gösteremedi ve sahadan 5-1 yenilgiyle ayrılmak zorunda kaldı.

Başakşehir Kopenhag'da ilk galibiyetini almak istiyor (AA)Başakşehir Kopenhag'da ilk galibiyetini almak istiyor (AA)

BAŞAKŞEHİR'İN KALAN MAÇLARI

Kopenhag karşılaşması ile birlikte gruptaki maçlarının yarısını tamamlayan Başakşehir, 27 Kasım'da Petroclub ve 12 Aralık'ta Heidenheim ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak. 19 Aralık'taki Cercle Brugge maçı ile grup aşamasına nokta koyacak.

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