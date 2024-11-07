Kopenhag - Başakşehir | CANLI

Türkye'nin Avrupa kupalarındaki temsilcilerinden biri olan Başakşehir , zorlu karşılaşmalar oynayarak geldiği UEFA Avrupa Konferans Ligi 'nde üçüncü maçında Kopenhag ile karşılaşıyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada Başakşehir öne geçti. Yaptığı baskı sonrasında Kopenhag savunmasında Pereira'dan topu kapan Keny, ceza sahasına girdi. Kaleci Trott'u da geçen Keny, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1

34. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Keny'nin pasıyla Kopenhag ceza sahası önünde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Trott'ta kaldı.

35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Başakşehir ceza yayı önünde topu önünde bulan Mattsson'un sert şutunda, kaleci Muhammed son anda topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Kopenhag'ın Mattsson ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Diks kafayı vurdu, yerden de seken meşin yuvarlağı kaleci Muhammed kontrol etti.

Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

GOL

GOOOOOL Philippe Keny! Kopenhag savunmasının hatasını affetmedi! Başakşehir deplasmanda önde!