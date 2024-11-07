Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak Young Boys'a play-off turunda elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmıştı. Lig usulünde ilk defa düzenlenen organizasyonda 3 maça çıkan Cimbom, PAOK ve Elfsborg'u yenip Rigas ile deplasmanda berabere kalmıştı.
Sarı kırmızılıların bu akşamki rakibi ise Tottenham. Londra temsilcisini yenerek yoluna devam etmek isteyen Okan Buruk ve öğrencilerini tribünde binlerce taraftar destekliyor. Galatasaray - Tottenham maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Galatasaray - Tottenham maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI İLK 11'LERİ
GALATASARAY: Muslera, Sanchez, Icardi, Metens, Yunus, Sara, Kaan, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper
TOTTENHAM: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Son, Lankshear
GOLLER
GOOOOOL! Yunus Akgün olağan üstü bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
Lankshear'ın attığı golle Tottenham beraberliği yakaladı.
GOOOOOL! Victor Osimhen Rams Park'ta maskeli baloyu başlatıyor ve Galatasaray 2-1 önde
Galatasaray Tottenham maçında da çift forvetle mücadele etti (AP)
YİNE ÇİFT FORVET
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında oynadıkları Tottenham maçında da çift forveti tercih etti. İleri uçta Victor Osimhen ile Mauro Icardi görev yaptı.