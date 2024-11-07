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Galatasaray - Tottenham | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ve ilk 3 maçından 7 puan çıkaran Galatasaray, 4'üncü haftada Tottenham'ı ağırlıyor. Sarı kırmzılılar, İngiliz devini de devirerek hem iç sahada bir galibiyet daha almak hem de zorlu rakibine karşı kalitesini ispatlayarak Avrupa'da ses getirmek amacında. Ayrıca ülke puanı da yine çok önemli bir nokta. Galatasaray - Tottenham maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 19:31 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:27
Galatasaray - Tottenham | CANLI

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Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak Young Boys'a play-off turunda elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmıştı. Lig usulünde ilk defa düzenlenen organizasyonda 3 maça çıkan Cimbom, PAOK ve Elfsborg'u yenip Rigas ile deplasmanda berabere kalmıştı.

Sarı kırmızılıların bu akşamki rakibi ise Tottenham. Londra temsilcisini yenerek yoluna devam etmek isteyen Okan Buruk ve öğrencilerini tribünde binlerce taraftar destekliyor. Galatasaray - Tottenham maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Galatasaray - Tottenham maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizGalatasaray - Tottenham maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Sanchez, Icardi, Metens, Yunus, Sara, Kaan, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper

TOTTENHAM: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Son, Lankshear

GOLLER

GOOOOOL! Yunus Akgün olağan üstü bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Lankshear'ın attığı golle Tottenham beraberliği yakaladı.


GOOOOOL! Victor Osimhen Rams Park'ta maskeli baloyu başlatıyor ve Galatasaray 2-1 önde

Galatasaray Tottenham maçında da çift forvetle mücadele etti (AP)Galatasaray Tottenham maçında da çift forvetle mücadele etti (AP)

YİNE ÇİFT FORVET

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında oynadıkları Tottenham maçında da çift forveti tercih etti. İleri uçta Victor Osimhen ile Mauro Icardi görev yaptı.

Yunus Akgün 4. golüne ulaştı (AA)Yunus Akgün 4. golüne ulaştı (AA)

AÇILIŞ YUNUS AKGÜN'DEN

Bu sezon Avrupa Ligi'nde en çok gol atan isim olan Yunus Akgün, Tottenham karşısında da ağları sarstı. Yıldız futbolcu, Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruş sonrasında defanstan seken topu muhteşem bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

Böylelikle gl saysısını da 4'e yükseltmiş oldu.

Victor Osimhen Avrupa Ligi'nde ilk golünü attı (AA)Victor Osimhen Avrupa Ligi'nde ilk golünü attı (AA)

OSIMHEN'DEN İLK

Galatasaray'ın Tottenham karşısında 2-1 öne geçmesini sağlayan isim Victor Osimhen oldu. Nijeryalı futbolcu, ön alan baskısının ardından Dries Mertens'in pasıyla birlikte ceza sahasında topla buluştu ve ağları havalandırdı.

Bu aynı zamanda Osimhen'in bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk golü oldu.

Birkaç dakika sonra yine sahneye çıkan 25 yaşındaki forvet yine Mertens'in asisti sonrasında Forster'i mağlup etmeyi başardı. Bu vuruş sonrasında da gol sayısını 2'ye çıkardı.

Galatasaray bir sonraki maçında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak (İHA)Galatasaray bir sonraki maçında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak (İHA)

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

Tottenham karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarının yarısını tamamlamış oldu. Sarı kırmızılılar, AZ Alkmaar ve Malmö ile deplasmanda karşılaşıp Dinamo Kiev'i evinde ağırlayacak. Amsterdam'daki Ajax mücadelesiyle de grup mücadelelerine nokta koyacak.

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