Yunus Akgün 4. golüne ulaştı (AA) AÇILIŞ YUNUS AKGÜN'DEN Bu sezon Avrupa Ligi'nde en çok gol atan isim olan Yunus Akgün, Tottenham karşısında da ağları sarstı. Yıldız futbolcu, Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruş sonrasında defanstan seken topu muhteşem bir vuruşla ağlarla buluşturdu. Böylelikle gl saysısını da 4'e yükseltmiş oldu.

Victor Osimhen Avrupa Ligi'nde ilk golünü attı (AA) OSIMHEN'DEN İLK Galatasaray'ın Tottenham karşısında 2-1 öne geçmesini sağlayan isim Victor Osimhen oldu. Nijeryalı futbolcu, ön alan baskısının ardından Dries Mertens'in pasıyla birlikte ceza sahasında topla buluştu ve ağları havalandırdı. Bu aynı zamanda Osimhen'in bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk golü oldu. Birkaç dakika sonra yine sahneye çıkan 25 yaşındaki forvet yine Mertens'in asisti sonrasında Forster'i mağlup etmeyi başardı. Bu vuruş sonrasında da gol sayısını 2'ye çıkardı.

Galatasaray bir sonraki maçında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak (İHA) GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI Tottenham karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarının yarısını tamamlamış oldu. Sarı kırmızılılar, AZ Alkmaar ve Malmö ile deplasmanda karşılaşıp Dinamo Kiev'i evinde ağırlayacak. Amsterdam'daki Ajax mücadelesiyle de grup mücadelelerine nokta koyacak.