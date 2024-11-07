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AZ Alkmaar - Fenerbahçe | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden kulüplerimizden Fenerbahçe, 4'üncü hafta mücadelesinde AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler ikinci kez çıktığı Hollanda deplasmanından bu kez 3 puanla dönmek ve yoluna kayıpsız devam etmek amacında. Zorlu randevuda Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:48 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 23:02
AZ Alkmaar - Fenerbahçe | CANLI

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Galatasaray gibi sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak Lille eşleşmesinden mağlubiyetle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam eden Fenerbahçe, 4'üncü hafta karşılaşmasında AZ Alkmaar'a konuk oluyor.

Sarı lacivertliler, Union SG karşısında aldığı galibiyetin ardından Twente ve Manchester United ile berabere kalmıştı. Şimdiki hedef ise Alkmaar temsilcisi. AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizAZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

AZ ALKMAAR: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott.

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Mert, Becao, Çağlar, Fred, İsmail, Amrabat, Maximin, Dzeko, Tadic

John Beaton ve Trabzonspor'un bu sezon transfer ettiği Borna Barisic (AP)John Beaton ve Trabzonspor'un bu sezon transfer ettiği Borna Barisic (AP)

DÜDÜK BEATON'DA

Fenerbahçe'nin deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton görev yapıyor. Yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie üstleniyor. Dördüncü hakem ise Calum Scott.

VAR'da Andrew Dallas ve AVAR'da Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins oturuyor.

Fenerbahçe bu sezon ligdeki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı (Takvim Arşiv)Fenerbahçe bu sezon ligdeki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı (Takvim Arşiv)

LILLE SONRASI TEK KAYIP GALATASARAY'A

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isteyen Fenerbahçe, Lille karşısında elenmesinin ardından tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı.

Sarı lacivertliler, evinde oynadığı derbide rakibibe 3-1'lik sonuçla boyun eğdi. Jose Mourinho ve öğrencileri sezon sonunda şampiyonluk yaşayarak yılların özlemini dindirmek amacında. Avrupa'da da hedef gidilebildiği kadar üst turlara kalabilmek.

Fenerbahçe ilk Hollanda deplasmanında Twente ile 1-1 berabere kaldı (AFP)Fenerbahçe ilk Hollanda deplasmanında Twente ile 1-1 berabere kaldı (AFP)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

AZ Alkmaar karşılaşması ile birlikte gruptaki maçlarının yarısını tamamlayan Fenerbahçe, kalan karşılaşmalarında Slavia Prag'a konuk olacak ve dünyanın önemli takımlarından Athletic Bilbao ile Lyon'u ağırlayacak. Son maçına ise Midtjylland karşısında Danimarka'da çıkacak.

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