Fenerbahçe bu sezon ligdeki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı (Takvim Arşiv)

LILLE SONRASI TEK KAYIP GALATASARAY'A

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isteyen Fenerbahçe, Lille karşısında elenmesinin ardından tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı.

Sarı lacivertliler, evinde oynadığı derbide rakibibe 3-1'lik sonuçla boyun eğdi. Jose Mourinho ve öğrencileri sezon sonunda şampiyonluk yaşayarak yılların özlemini dindirmek amacında. Avrupa'da da hedef gidilebildiği kadar üst turlara kalabilmek.