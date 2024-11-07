Galatasaray gibi sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak Lille eşleşmesinden mağlubiyetle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam eden Fenerbahçe, 4'üncü hafta karşılaşmasında AZ Alkmaar'a konuk oluyor.
Sarı lacivertliler, Union SG karşısında aldığı galibiyetin ardından Twente ve Manchester United ile berabere kalmıştı. Şimdiki hedef ise Alkmaar temsilcisi. AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
AZ ALKMAAR: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott.
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Mert, Becao, Çağlar, Fred, İsmail, Amrabat, Maximin, Dzeko, Tadic
John Beaton ve Trabzonspor'un bu sezon transfer ettiği Borna Barisic (AP)
DÜDÜK BEATON'DA
Fenerbahçe'nin deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton görev yapıyor. Yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie üstleniyor. Dördüncü hakem ise Calum Scott.
VAR'da Andrew Dallas ve AVAR'da Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins oturuyor.