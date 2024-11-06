Inter - Arsenal | CANLI

Kıran kırana maçlara sahne olan Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadeleleri oynanıyor. İtalyan temsilcisi Inter de Arsenal ile sahasında karşılaşıyor. Milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğku da zorlu randevuda sahadaki yerini alıyor. Inter - Arsenal maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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Inter - Arsenal maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
GOL! Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle Inter'i Arsenal karşısında öne geçirdi.
Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle Young Boys maçında oynamamıştı (AA)
HAKAN ÇALHANOĞLU ATTI
Inter ile Arsenal'in karşı karşıya geldiği mücadelede gol perdesini Hakan Çalhanoğlu açtı. Milli yıldızın duran topu sonrasında İtalyanlar penaltı kazandı. Hakan topun başına geldi ve Raya'yı avlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Deneyimli orta saha bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez ağları sarstı.