Inter - Arsenal | CANLI

Kıran kırana maçlara sahne olan Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadeleleri oynanıyor. İtalyan temsilcisi Inter de Arsenal ile sahasında karşılaşıyor. Milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğku da zorlu randevuda sahadaki yerini alıyor. Inter - Arsenal maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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