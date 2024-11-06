Bu sezon ülkemizi UEFA Avrıpa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 4. haftada Malmö ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, ilk 3 maçta elde ettiği 3 puanın ardından çıkışa geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş - Malmö maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Beşiktaş Malmö maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Fernandes, Muçi, Rafa, Joao Mario, Semih
MALMÖ: Friedrich, Röster, Jansson, Zatterstrom, Busanella, Johnsen, Pena, Bollin, Botheim, Christansen, Thelin
Semih Kılıçsoy Malmö karşısında forma giydi (AA)
FORMA SEMİH'İN
Beşiktaş ile Malmö arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında, Kasımpaşa karşısında sakatlanan Ciro Immobile'nin yerine oynayacak isim merak konusuydu. Giovanni van Bronckhorst, zorlu randevuda Semih Kılıçsoy'a şans verdi.
Mustafa Erhan Hekimoğlu ise kulübede görev bekledi.