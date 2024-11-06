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Beşiktaş - Malmö | CANLI

Süper Lig'de üst üste aldığı mağlubiyetlerle taraftarlarını üzen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Malmö ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılar, zorlu randevuda kazanarak hem camianın güvenini yeniden kazanmak hem de puanını 6'ya yükselterek Maccabi Tel Aviv mücadelesi öncesinde moral bulmak amacında. Kartal'ın ilk 11'i de belli oldu. Beşiktaş - Malmö maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 17:16 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 19:13
Beşiktaş - Malmö | CANLI

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Bu sezon ülkemizi UEFA Avrıpa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 4. haftada Malmö ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, ilk 3 maçta elde ettiği 3 puanın ardından çıkışa geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş - Malmö maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Beşiktaş Malmö maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBeşiktaş Malmö maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Fernandes, Muçi, Rafa, Joao Mario, Semih

MALMÖ: Friedrich, Röster, Jansson, Zatterstrom, Busanella, Johnsen, Pena, Bollin, Botheim, Christansen, Thelin

Semih Kılıçsoy Malmö karşısında forma giydi (AA)Semih Kılıçsoy Malmö karşısında forma giydi (AA)

FORMA SEMİH'İN

Beşiktaş ile Malmö arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında, Kasımpaşa karşısında sakatlanan Ciro Immobile'nin yerine oynayacak isim merak konusuydu. Giovanni van Bronckhorst, zorlu randevuda Semih Kılıçsoy'a şans verdi.

Mustafa Erhan Hekimoğlu ise kulübede görev bekledi.

Gabriel Paulista sakatlıktan döndü (AA)Gabriel Paulista sakatlıktan döndü (AA)

PAULISTA GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadelenin 21. dakikasında sakatlanan Gabriel Paulista kaçırdığı 4 maçın ardından formasına kavuştu. Brezilyaşı savunmacı, Felix Uduokhai ile birlikte savnma tandemini oluşturdu..

Beşiktaş bir sonraki maçında Maccabi ile karşılaşacak (EPA)Beşiktaş bir sonraki maçında Maccabi ile karşılaşacak (EPA)

BİR SONRAKİ RAKİP MACCABI

Birbirinden güçlü ekiplerle karşılaşan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki rakibi İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv olacak. 28 Kasım'daki mücadelenin nerede oynanacağı birkaç gün içerisinde belli olacak.

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