Bu sezon ülkemizi UEFA Avrıpa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 4. haftada Malmö ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, ilk 3 maçta elde ettiği 3 puanın ardından çıkışa geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş - Malmö maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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