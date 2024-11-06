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Bayern Münih - Benfica | CANLI

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Bayern Münih'e konuk oluyor. Milli yıldızlarımız sahadan galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor. Bayern Münih - Benfica maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 22:40 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 22:46
Bayern Münih - Benfica | CANLI

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Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Allianz Arena'da oynanan mücadelede milli takımımızın iki yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de forma giyiyor. Bayern Münih - Benfica maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Bayern Münih Benfica maçını takvim.com.tr'den takip edevilirsinizBayern Münih Benfica maçını takvim.com.tr'den takip edevilirsiniz

BAYERN MÜNİH - BENFICA MAÇI İLK 11'LERİ

BAYERN: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim, Alphonso Davies, Palhinha, Kimmich, Olise, Musiala, Gnabry, Kane.

BENFICA: Trubin, António Silva, Tomás Araújo, Otamendi, Kaboré, Aursnes, Renato Sanches, Carreras, Kökçü, Aktürkoğlu, Amdouni

Bayern'de tek hedef galibiyet (EPA)Bayern'de tek hedef galibiyet (EPA)

BAYERN 3 PUAN ALABİLDİ

Benfica'yı evinde ağırlayan Bayern Münih şu ana kadar çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Alman temsilcisi, Dinamo Zagreb'i 9-2 yenerek gövde göstersiği yaptığı ilk haftanın ardından Aston Villa'ya 1-0, Barcelona'ya da 4-1 yenildi.

Keren Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Bayern'i devirmek için sahada (REUTERS)Keren Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Bayern'i devirmek için sahada (REUTERS)

BENFICA'DA SON DURUM

Orkun ve Kerem'in foma giydiği Benfica ise Kızılyıldız ve Atletico galibiyetleri ile sezona başladı. Ancak evlerinde oynadıkları Feyenoord karşılaşmasında sahadan boynu bükük ayrılıp 9 puana ulaşma şansını yitirdi. Millilerimiz de üst turları hedefleyen Portekiz devi için kritik bir randevuda yer alıyor.

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