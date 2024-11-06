Bayern Münih - Benfica | CANLI

Keren Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Bayern'i devirmek için sahada (REUTERS)

BENFICA'DA SON DURUM

Orkun ve Kerem'in foma giydiği Benfica ise Kızılyıldız ve Atletico galibiyetleri ile sezona başladı. Ancak evlerinde oynadıkları Feyenoord karşılaşmasında sahadan boynu bükük ayrılıp 9 puana ulaşma şansını yitirdi. Millilerimiz de üst turları hedefleyen Portekiz devi için kritik bir randevuda yer alıyor.