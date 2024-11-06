Bayern Münih - Benfica | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Allianz Arena'da oynanan mücadelede milli takımımızın iki yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de forma giyiyor. Bayern Münih - Benfica maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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Bayern Münih Benfica maçını takvim.com.tr'den takip edevilirsiniz
BAYERN MÜNİH - BENFICA MAÇI İLK 11'LERİ
BAYERN: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim, Alphonso Davies, Palhinha, Kimmich, Olise, Musiala, Gnabry, Kane.
BENFICA: Trubin, António Silva, Tomás Araújo, Otamendi, Kaboré, Aursnes, Renato Sanches, Carreras, Kökçü, Aktürkoğlu, Amdouni
Bayern'de tek hedef galibiyet (EPA)
BAYERN 3 PUAN ALABİLDİ
Benfica'yı evinde ağırlayan Bayern Münih şu ana kadar çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Alman temsilcisi, Dinamo Zagreb'i 9-2 yenerek gövde göstersiği yaptığı ilk haftanın ardından Aston Villa'ya 1-0, Barcelona'ya da 4-1 yenildi.