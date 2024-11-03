Trabzonspor evindeki ikinci derbiyi kazanmak amacında (AA)

TRABZONSPOR SEZONA TUTUNMAK AMACINDA

Abdullah Avcı ile başladığı sezonda istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, UEFA organizasyonlarından da elenince yollar ayrılmış ve göreve Şenol Güneş getirilmişti.

Deneyimli teknik direktörle de henüz istikrar sağlayamayan Fırtına, Fenerbahçe'yi yenerek hem ilk derbi galibiyetini almak hem de sezon içindeki hedeflerine ulaşmak adına önemli bir adım atmak istiyor.