Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Trabzon'da karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş ve öğrencileri üst sıralara tırmanmak, Jose Mourinho ile talebeleri ise şampiyonluk yarışından kopmamak amacında. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Pedro, Lundstram, Okay, Ozan, Nwakaeme, Vişça, Banza
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri
Süper Lig'in en genç hakemlerinden biri olan Oğuzhan Çakır 25 yaşında (AA)
OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETİYOR
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan zorlu derbide Oğuzhan Çakır görev yapıyor. Yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil üstleniyor. Dördüncü hakem Turgut Doman.