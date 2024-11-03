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Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakip Papara Park'taki mücadeleden 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek amacında. Zorlu randevudan çıkacak sonuç zirveyi de yakından ilgilendiriyor. Derbide ilk 11'ler belli oldu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 18:00 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 18:03
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri belli oldu

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Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Trabzon'da karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş ve öğrencileri üst sıralara tırmanmak, Jose Mourinho ile talebeleri ise şampiyonluk yarışından kopmamak amacında. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizTrabzonspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Pedro, Lundstram, Okay, Ozan, Nwakaeme, Vişça, Banza

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Süper Lig'in en genç hakemlerinden biri olan Oğuzhan Çakır 25 yaşında (AA)Süper Lig'in en genç hakemlerinden biri olan Oğuzhan Çakır 25 yaşında (AA)

OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETİYOR

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan zorlu derbide Oğuzhan Çakır görev yapıyor. Yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil üstleniyor. Dördüncü hakem Turgut Doman.

Trabzonspor evindeki ikinci derbiyi kazanmak amacında (AA)Trabzonspor evindeki ikinci derbiyi kazanmak amacında (AA)

TRABZONSPOR SEZONA TUTUNMAK AMACINDA

Abdullah Avcı ile başladığı sezonda istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, UEFA organizasyonlarından da elenince yollar ayrılmış ve göreve Şenol Güneş getirilmişti.

Deneyimli teknik direktörle de henüz istikrar sağlayamayan Fırtına, Fenerbahçe'yi yenerek hem ilk derbi galibiyetini almak hem de sezon içindeki hedeflerine ulaşmak adına önemli bir adım atmak istiyor.

Fenerbahçe son maçında Bodrum FK'yı 2-0 yendi (AA)Fenerbahçe son maçında Bodrum FK'yı 2-0 yendi (AA)

FENERBAHÇE ZİRVE MÜCADELESİNDE
Dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek büyük yankı uyandıran Fenerbahçe ise 20 puanla zirve takibinde. Galatasaray ile arasındaki farkın açılmasını istemeyen Kanarya da ilk derbi galibiyetini alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Geçen sezon bu statta oynanan karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan sarı lacivertli ekip mutlu sona ulaşabilmek adına üst gruptan kopmamayı istiyor.

Trabzonspor yeni stadında Fenerbahçe ile 8 kez karşılaştı (AA)Trabzonspor yeni stadında Fenerbahçe ile 8 kez karşılaştı (AA)

PAPARA PARK'TA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Fenerbahçe 2017-2018 sezonundan itibaren Papara Park'ta toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu süreçte ligdeki maçlarda bordo mavililer 4 maçta sahadan galip ayrılırken, Fenerbahçe de 2 karşılaşmada 3 puan aldı. 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan müsabakayı da ev sahibi ekip kazandı.

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