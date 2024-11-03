Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler: Saha doşındaki şerefsizlere yenildik

Ertuğrul Doğan maç sonrasında sert ifadeler kullandı (Takvim)

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

"Takımı ve oyuncuları tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler ve sahada kaldılar. Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk yine."

"Buraya bu hakem planlanarak, kurularak gönderilmiş. Trabzonspor'un önünde kimse duramaz! Artık sonuna geldi bu iş! Ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası herkes haddini çok sert şekilde bildirecek!"

"Ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynana bir oyun var. Çok net söylüyorum haysiyetsizce, ahlaksızca. Bunun arkasında ne olduğunu biliyoruz. Burada iki operasyon var. Birinci operasyon Trabzonspor'a yapılan operasyon! İkinci operasyonu zamanı gelince açıklayacağız."