Bu sezon iddialı transferleriyle adından söz ettiren Beşiktaş , çıktığı 8 karşılaşmada sahadan 6 kez galibiyetle ayrılmış ve 2 beraberlik almıştı.Ancak Galatasaray deplasmanından mağlubiyetle dönüldü ve ilk yenilgi alınmış oldu. Kartal haftaya 20 puanla 4. sırada başladı.

Kasımpaşa son maçında Samsunspor'a yenildi (AA)

KASIMPAŞA'NIN GÖZÜ ÜST SIRALARDA

Beşiktaş ile son dönemde kıran kırana maçlar oynayan Kasımpaşa ise şu ana kadar 10 maçının 2'sinde galibiyet aldı. 5 defa beraberlik ederken 3 kez de yenildi. Lacivert beyazlılar haftaya 11 puanla 11. sırada merhaba dedi.