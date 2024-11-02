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Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Kasımpaşa'yı evinde ağırlıyor. Siyah beyazlılar geçtiğimiz hafta yenildiği Galatasaray'ın ardından yeni bir sayfa açmak ve yoluna 3 puanla devam etmek amacında. Ayrıca ezeli rakibine karşı puan farkının da açılmasını engellemeyi hedefliyor. Beşiktaş - Kasımpaşa maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 18:00 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 18:50
Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI

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Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi sonrasında namağlu unvanını kaybeden ve aradaki farkın 8'e yükselmesine engel olamayan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Kartal, zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak yeniden farkın yeniden 5 olmasını sağlamak ve yola kayıpsız devam edebilmek. Beşiktaş - Kasımpaşa maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizBeşiktaş - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Semih, Uduokhai, Muçi, Masuaku, Rafa, Emirhan, Ndour, Gedson

Kasımpaşa:

Zorbay Küçük bu sezon Süper Lig'de 6, toplamda ise 10 maça çıktı. 31 sarı kart, 1 çift sarı karttan kırmızı kart ve 2 direkt kımızı kart gösterdi (AA)Zorbay Küçük bu sezon Süper Lig'de 6, toplamda ise 10 maça çıktı. 31 sarı kart, 1 çift sarı karttan kırmızı kart ve 2 direkt kımızı kart gösterdi (AA)
ZORBAY KÜÇÜK YÖNETİYOR

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan Trendyol Süper Lig'in 11'inci hafta mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalıyor. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çavuş üstleniyor.

Dördüncü hakem Burak Pakkan. Abdullah Buğra Taşkın VAR'da, Deniz Caner Özaral ise AVAR'da oturuyor.

Beşiktaş sezonun ilk yenilgisini Galatasaray karşısında aldı (AA)Beşiktaş sezonun ilk yenilgisini Galatasaray karşısında aldı (AA)

BEŞİKTAŞ İLK KEZ YENİLDİ

Bu sezon iddialı transferleriyle adından söz ettiren Beşiktaş, çıktığı 8 karşılaşmada sahadan 6 kez galibiyetle ayrılmış ve 2 beraberlik almıştı.Ancak Galatasaray deplasmanından mağlubiyetle dönüldü ve ilk yenilgi alınmış oldu. Kartal haftaya 20 puanla 4. sırada başladı.

Kasımpaşa son maçında Samsunspor'a yenildi (AA)Kasımpaşa son maçında Samsunspor'a yenildi (AA)

KASIMPAŞA'NIN GÖZÜ ÜST SIRALARDA

Beşiktaş ile son dönemde kıran kırana maçlar oynayan Kasımpaşa ise şu ana kadar 10 maçının 2'sinde galibiyet aldı. 5 defa beraberlik ederken 3 kez de yenildi. Lacivert beyazlılar haftaya 11 puanla 11. sırada merhaba dedi.

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