Victor Osimhen’den transfer mesajı! Dünya devleri için en ideal tercih

Victor Osimhen Galatasaray'da attığı gollerle dünya gündeminde (AA)

ADA'DA GÜNDEM VICTOR OSIMHEN

Galatasaray'da attığı goller ve yaptığı asistlerle manşetlere taşınan Victor Osimhen için Arsenal ve Chelsea gibi santrfor rotasyonu konusunda sıkıntılar yaşayan takımlara mesaj gönderdiği iletildi.

Ada basını iki Londra temsilcisi için forvet konusunda Nijeryalı forvetin en ideal tercih konumunda bulunduğunu belirtirken transfer bedelinin 75 milyon euro olabileceğinin altı çizdi.