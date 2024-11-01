Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster büyük bir heyecanla ekranlardaki yerini aldı. Bugüne kadar çok az kişinin başarabildiği son soruya gelen Duhan Başar Ahmetoğlu, tarihe geçti. Kendisi hakkında da internette araştırma yapılarak hayatına dair bilgiler öğrenilmek isteniyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Duhan Başar Ahmetoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte detaylar...