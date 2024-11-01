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Kim Milyoner Olmak İster Duhan Başar Ahmetoğlu kimdir ve kaç yaşında?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, tarihi akşamlarından birini yaşadı. Programda yarışan Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 milyon liralık soruya geldi ve gündeme damga vurdu. Seyirciler de kendisi hakkında çok sayıda araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Duhan Başar Ahmetoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 00:07 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 00:16
Kim Milyoner Olmak İster Duhan Başar Ahmetoğlu kimdir ve kaç yaşında?

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Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster büyük bir heyecanla ekranlardaki yerini aldı. Bugüne kadar çok az kişinin başarabildiği son soruya gelen Duhan Başar Ahmetoğlu, tarihe geçti. Kendisi hakkında da internette araştırma yapılarak hayatına dair bilgiler öğrenilmek isteniyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Duhan Başar Ahmetoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Başar Duhan Ahmetoğlu (ATV - Kim Milyoner Olmak İster)Başar Duhan Ahmetoğlu (ATV - Kim Milyoner Olmak İster)

500 BİN LİRALIK SORUYU AÇTIRDI

Kim Milyoner Olmak İster'de kendisine yöneltilen soruları tek tek doğru cevaplayan Duhan Başar Ahmetoğlu, son aşamaya kadar geldi. Ahmetoğlu'na final etabı öncesinde "Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla biten 10'dan fazla maç varken 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır?" sorusu yöneltildi.

Bu soruyua "0" yanıtını veren genç yarışmacı son soruya kaldı. Yeni bölüm pazar günü ekranlara gelecek. Eğer yine doğru cevap verirse 1 milyon lira ile yarışmadan ayrılacak.

Başar Duhan Ahmetoğlu (ATV - Kim Milyoner Olmak İster)Başar Duhan Ahmetoğlu (ATV - Kim Milyoner Olmak İster)

DUHAN BAŞAR AHMETOĞLU KİMDİR?

ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyar liralık soruyu görme hakkı kazanan Duhan Başar Ahmetoğlu 20 yaşında.

Duhan Başar Ahmetoğlu (Google)Duhan Başar Ahmetoğlu (Google)

Ankara'da doğdu ve başkentte yaşıyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi.

Duhan Başar Ahmetoğlu'nun lise yıllarından fotoğrafı (Facebook)Duhan Başar Ahmetoğlu'nun lise yıllarından fotoğrafı (Facebook)

YKS'de Türkiye 17'incisi olarak önemli bir başarı elde etti. Bağlama çalmaktadır. Aslen Trabzonludur. Trabzonspor taraftarıdır. Tarihe meraklıdır. Satranç oynamaktadır ve Go oyununu da sevmektedir.

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