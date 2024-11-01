Fenerbahçe Beko - Partizan | CANLI

Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe, 7'inci hafta maçında Partizan ile kozlarını paylaşıyor. Kanarya, bir engeli daha aşarak yoluna devam edebilmek ve taraftarını sevindirmek.
Fenerbahçe - Partizan maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe son maçında Maccabi Tel Aviv'i 84-82 yendi (İHA)
CANLI SKORLAR
1. ÇEYREK | Fenerbahçe - Partizan: 20-13
2. ÇEYREK | Fenerbahçe - Partizan:
3. ÇEYREK | Fenerbahçe - Partizan:
4. ÇEYREK | Fenerbahçe - Partizan:
Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında Lyon deplasmanına çıkacak (İHA)
BİR SONRAKİ RAKİP LYON
Fenerbahçe Beko, zorlu Partizan maçının ardından Lyon deplasmanına çıkacak. Kanarya, Lyon-Villeurbanne ile 8 Kasım'da karşı karşıya gelecek. Bir sonraki haftada ise Bayern'i evinde ağılayacak.