Fenerbahçe Beko - Partizan | CANLI

Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe, 7'inci hafta maçında Partizan ile kozlarını paylaşıyor. Kanarya, bir engeli daha aşarak yoluna devam edebilmek ve taraftarını sevindirmek.

Fenerbahçe - Partizan maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.