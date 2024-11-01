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Fenerbahçe Beko - Partizan | CANLI

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Sırp temsilcisi Partizan ile karşı karşıya geliyor. Zorlu randevuda temsilcimizin tek hedefi parkeden 3 puanla ayrılabilmek. Fenerbahçe Beko - Partizan maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 20:54 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 21:04
Fenerbahçe Beko - Partizan | CANLI

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Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe, 7'inci hafta maçında Partizan ile kozlarını paylaşıyor. Kanarya, bir engeli daha aşarak yoluna devam edebilmek ve taraftarını sevindirmek.

Fenerbahçe - Partizan maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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CANLI SKORLAR

1. ÇEYREK | Fenerbahçe - Partizan: 20-13
2. ÇEYREK | Fenerbahçe - Partizan:
3. ÇEYREK | Fenerbahçe - Partizan:
4. ÇEYREK | Fenerbahçe - Partizan:

Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında Lyon deplasmanına çıkacak (İHA)Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında Lyon deplasmanına çıkacak (İHA)

BİR SONRAKİ RAKİP LYON

Fenerbahçe Beko, zorlu Partizan maçının ardından Lyon deplasmanına çıkacak. Kanarya, Lyon-Villeurbanne ile 8 Kasım'da karşı karşıya gelecek. Bir sonraki haftada ise Bayern'i evinde ağılayacak.

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