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Nilüfer FK - Ankaragücü | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Bursa Nilüfer FK sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Kazanan takımın adını üst tura yazdıracağı maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 12:56 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:18
Nilüfer FK - Ankaragücü | CANLI YAYIN

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Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 3. Lig ekibi Bursa Nilüfer FK ile 1. Lig ekibi Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Saat 13.00'te başlayan ve İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından ve takvim.com.tr'den naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Bursa Nilüfer FK: Ramazan, Turhan, Utku, Serhat, Alp, Kaan, Cüneyt, Hasan, Serhan, Mustafa, Berat

Ankaragücü: Ertaç, İsmail, Mert, Osman, Alper, Cem, Rotariu, Saponara, Efkan, Varga, Cephas

İZLE | Bursa Nilüfer FK 0-1 MKE Ankaragücü

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR PROGRAMI

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