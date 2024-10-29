Nilüfer FK - Ankaragücü | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 3. Lig ekibi Bursa Nilüfer FK ile 1. Lig ekibi Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Saat 13.00'te başlayan ve İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından ve takvim.com.tr'den naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Bursa Nilüfer FK: Ramazan, Turhan, Utku, Serhat, Alp, Kaan, Cüneyt, Hasan, Serhan, Mustafa, Berat

Ankaragücü: Ertaç, İsmail, Mert, Osman, Alper, Cem, Rotariu, Saponara, Efkan, Varga, Cephas

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR PROGRAMI