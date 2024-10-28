Galatasaray’dan derbi sonası Beşiktaş’a olay göndermeler!

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu hafrasındaki kapanış maçında Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı kımrıızlılar zorlu randevudan 2-1 galip ayrılarak hem 2. derbisini de kazandı hem de zirvede tek kaldı.
Mücadelede öne çıkan bir konu da Aslan'ın namağlup tek takım olarak yoluna devam etmesiydi. Daha önce Fenerbahçe'nin unvanını elinden alan Cimbom, Beşiktaş'ın da namağlup serisini sona erdirmiş oldu.
Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 yendi (AA)
Galatasaray da maçtan sonra, "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır." paylaşımında bulundu.
İkinci paylaşımda ise tahteveralliye yer verildi. İki takım arasında daha önce salıncak paylaşımı krizi yaşanmıştı.
Sarı kırmızılılar 3. göndermesinde ise PFDK'dan 117 bin lira para cezası aldıktan sonra Beşiktaş tarafından 117 alkış emojisiyle eleştirilen Yunus Akgün'ün fotoğrafını takipçilerine sundu.