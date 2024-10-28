Galatasaray’dan derbi sonası Beşiktaş’a olay göndermeler!

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu hafrasındaki kapanış maçında Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı kımrıızlılar zorlu randevudan 2-1 galip ayrılarak hem 2. derbisini de kazandı hem de zirvede tek kaldı.

Mücadelede öne çıkan bir konu da Aslan'ın namağlup tek takım olarak yoluna devam etmesiydi. Daha önce Fenerbahçe'nin unvanını elinden alan Cimbom, Beşiktaş'ın da namağlup serisini sona erdirmiş oldu.