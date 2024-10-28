GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele, 28 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve RAMS Park'ta oynanacak. Derbi karşılaşması, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın hakemi Arda Kardeşler olurken, VAR hakemliğini Onur Özütoprak yapacak.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN FORM DURUMLARI
Galatasaray, Avrupa'da Elfsborg'u 4-3 yenerek haftaya moralli başlarken, Süper Lig'de de Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş ise Lyon'u 1-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde ilk 3 puanını aldı. İki takım da galibiyet serisini sürdürmek için sahada olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Torreira, Sara, Sallai, Barış Alper, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour