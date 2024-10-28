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DEV DERBİ GS-BJK MOBİL CANLI 📲 beIN Sports 1 CANLI İZLE ekranı ile Galatasaray-Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ, bedava izle linki

beIN Sports 1 canlı yayın ekranı en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu karşılaşma, her iki takımın da sahadaki performansıyla merak konusu oldu. Avrupa'daki galibiyet serilerini lige taşımak isteyen ekipler, kıyasıya bir mücadeleye hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 16:51 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 16:52
DEV DERBİ GS-BJK MOBİL CANLI 📲 beIN Sports 1 CANLI İZLE ekranı ile Galatasaray-Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ, bedava izle linki

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Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverleri büyük bir derbi bekliyor. Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Avrupa arenasında alınan galibiyetlerin ardından iki takım da derbiden zaferle ayrılmak için sahada olacak. Karşılaşma, 28 Ekim 2024 Pazartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ BU AKŞAM!

Süper Lig'in 10. haftasında, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki kritik derbi mücadelesi futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetin moraliyle sahaya çıkarken, Beşiktaş da Lyon deplasmanında kazandığı 3 puanın ardından güçlü bir performans sergilemek istiyor.

beIN Sports 1 CANLI İZLE

https://beinsports.com.tr/ adresinden canlı izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, 28 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve RAMS Park'ta oynanacak. Derbi karşılaşması, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın hakemi Arda Kardeşler olurken, VAR hakemliğini Onur Özütoprak yapacak.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN FORM DURUMLARI

Galatasaray, Avrupa'da Elfsborg'u 4-3 yenerek haftaya moralli başlarken, Süper Lig'de de Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş ise Lyon'u 1-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde ilk 3 puanını aldı. İki takım da galibiyet serisini sürdürmek için sahada olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Torreira, Sara, Sallai, Barış Alper, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour

İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11ler!İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11ler!
İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler!
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