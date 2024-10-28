Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverleri büyük bir derbi bekliyor. Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Avrupa arenasında alınan galibiyetlerin ardından iki takım da derbiden zaferle ayrılmak için sahada olacak. Karşılaşma, 28 Ekim 2024 Pazartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.