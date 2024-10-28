2024 Ballon d’Or sahibini buluyor! Vinicius Junior’dan flaş karar

Vinicius Junior'un Ballon d'Or ödülünü alamayacağı iddia edildi (AFP)

SIZINTI İDDİASI SONRASI PROTESTO

Dünyanın en iyi futbolcusunun açıklanacağı Ballon d'Or ile ilgili olarak Rodri'nin ödülü kazanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine Vinicius Junior'dan flaş karar geldi. İspanya ve Fransa kaynaklı haberlere göre Brezilyalı yıldız törene katılmama kararı aldı.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano da Ballon d'Or ödül törenine Vinicius'un yanı sıra Florentino Perez, Carlo Ancelotti ve Jude Bellingham'ın da katılmayacağını belirtti.