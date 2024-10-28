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2024 Ballon d'Or sahibini buluyor! Hakan Çalhanoğlu'nun sırası belli oldu

France Football tarafından sunulan ve 2023-24 sezonunda dünyanın en iyi futbolcularını ödüllendiren Ballon d'Or'un 68'incisi düzenlenecek. Sezon boyunca gösterilen performanslar üzerinden gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından kimin ödülü kazanacağı merak konusu. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu da listede yer alıyor ve 20. sırada bulunuyor. Ayrıca Rodri'ye gideceği iddia edilen ödül sonrasında Vinicius Junior ve Real Madridlilerin törene katılmayacağı iddia edildi. Aralarında milli futbolcu Arda Güler de ye alıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 17:43 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 20:35
2024 Ballon d’Or sahibini buluyor! Hakan Çalhanoğlu’nun sırası belli oldu

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Ballon d'Or ödüllerinin sahipleri açıklanacak. Birbirinden önemli erkek ve kadın futbolcuların yer aldığı çeşitli kategorilerde ayrıca teknik direktörler ve kulüpler de adlarını zirveye yazdırmak için yarışacak.

Hakan Çalhanoğlu Ballon d'Or'a aday gösterilen 7. Türk olduHakan Çalhanoğlu Ballon d'Or'a aday gösterilen 7. Türk oldu

HAKAN ÇALHANOĞLU DA LİSTEDE

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon yakaladığı çıkışla birlikte 68'inci kez düzenlenen törende aday olarak gösterilen isimler arasında yer aldı. Gurbetçi yıldız birçok meslektaşı karşısında ödülü kazanabilmek için isminin açıklanmasını bekleyecek.

Hakan Çalhanoğlu 20. sırada yer alıyor.

Jude Bellingham Ballon d'Or'un en önemli adayları arasındaJude Bellingham Ballon d'Or'un en önemli adayları arasında

2024 BALLON D'OR ÖDÜLÜ ADAYLARI

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Ruben Dias (Manchester City)
  • Phil Foden (Manchester City)
  • Federico Valverde (Real Madrid)
  • Emiliano Martinez (Aston Villa)
  • Artem Dovbyk (Girona/Roma)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Nico Williams (Athletic Bilbao)
  • Toni Kroos (Real Madrid)
  • Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)
  • Vinicius Junior (Real Madrid)
  • Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)
  • Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
  • Martin Odegaard (Arsenal)
  • Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)
  • Rodri (Manchester City)
  • Harry Kane (Bayern Münih)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Vitinha (PSG)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Dani Carvajal (Real Madrid)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Bukayo Saka (Arsenal)
  • Hakan Çalhanoğlu (Inter)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)
  • Lautaro Martinez (Inter)
  • Ademola Lookman (Atalanta)
  • Antonio Rüdiger (Real Madrid)
  • Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior'un Ballon d'Or ödülünü alamayacağı iddia edildi (AFP)Vinicius Junior'un Ballon d'Or ödülünü alamayacağı iddia edildi (AFP)

SIZINTI İDDİASI SONRASI PROTESTO

Dünyanın en iyi futbolcusunun açıklanacağı Ballon d'Or ile ilgili olarak Rodri'nin ödülü kazanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine Vinicius Junior'dan flaş karar geldi. İspanya ve Fransa kaynaklı haberlere göre Brezilyalı yıldız törene katılmama kararı aldı.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano da Ballon d'Or ödül törenine Vinicius'un yanı sıra Florentino Perez, Carlo Ancelotti ve Jude Bellingham'ın da katılmayacağını belirtti.

Marca'nın iddiasına göre Real Madrid'de forma giyen ve Kopa Trophy'e aday gösterilen Arda Güler dahil olmak üzere ödülleri kazanma ihtimali bulunan kimse törende yer almayacak.

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