2024 Ballon d’Or sahibini buluyor! Hakan Çalhanoğlu’nun sırası belli oldu

Ballon d'Or ödüllerinin sahipleri açıklanacak. Birbirinden önemli erkek ve kadın futbolcuların yer aldığı çeşitli kategorilerde ayrıca teknik direktörler ve kulüpler de adlarını zirveye yazdırmak için yarışacak.
Ballon d'Or ödüllerinin sahipleri açıklanacak. Birbirinden önemli erkek ve kadın futbolcuların yer aldığı çeşitli kategorilerde ayrıca teknik direktörler ve kulüpler de adlarını zirveye yazdırmak için yarışacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU DA LİSTEDE
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon yakaladığı çıkışla birlikte 68'inci kez düzenlenen törende aday olarak gösterilen isimler arasında yer aldı. Gurbetçi yıldız birçok meslektaşı karşısında ödülü kazanabilmek için isminin açıklanmasını bekleyecek.
Hakan Çalhanoğlu 20. sırada yer alıyor.
2024 BALLON D'OR ÖDÜLÜ ADAYLARI
SIZINTI İDDİASI SONRASI PROTESTO
Dünyanın en iyi futbolcusunun açıklanacağı Ballon d'Or ile ilgili olarak Rodri'nin ödülü kazanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine Vinicius Junior'dan flaş karar geldi. İspanya ve Fransa kaynaklı haberlere göre Brezilyalı yıldız törene katılmama kararı aldı.
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano da Ballon d'Or ödül törenine Vinicius'un yanı sıra Florentino Perez, Carlo Ancelotti ve Jude Bellingham'ın da katılmayacağını belirtti.
Marca'nın iddiasına göre Real Madrid'de forma giyen ve Kopa Trophy'e aday gösterilen Arda Güler dahil olmak üzere ödülleri kazanma ihtimali bulunan kimse törende yer almayacak.