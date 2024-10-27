Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda çıkan kavga sebebiyle sandalyeler havada uçuştu ve yumruklaşmalar yaşandı (İHA) Bu esnada kongre üyesi İsmail Cevahir'in kürsüye çıkıp, parmak sallayarak divan başkanlığı ve yönetime tepki göstermesinin ardından salonda kavgalar çıktı. Sinirlenen kongre üyeleri kürsüye yürüdü ve salonda arbedeler yaşandı. Yaklaşık 10 dakika süren kavgalar, bazı kongre üyelerinin ara girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Tartışmaların sona ermesinin ardından genel kurul devam etti.

Hasan Arat Ahmet Nur Çebi'ye yüklendi (AA)

GENEL KURULDA SERT SÖZLER

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapıldı. Genel kurula mevcut başkan Hasan Arat ile koltuğu devraldığı Ahmet Nur Çebi'nin sözleri damga vurdu. Çebi, kulübün bir lirasını dahi çaldırtmadığını ifade ederken Arat ise Unutmayın bize tüzüğümüz gereği devir teslim yapılmadı. Görevi bırakıyorsanız devir teslim yapacaksınız ve kongreye kalabalık korumalarla gelmeyeceksiniz" yanıtını verdi.

"DEVİR TESLİM YAPILMADI"

Siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat, bir önceki döneme ilişkin olarak Ahmet Nur Çebi'yi hedef alıp şunları söyledi; "Ne zaman huzurunuza gelsem gerçekleri anlattım. Bugün öğreneceklerinizle Beşiktaş'ta bir dönemin sona ereceğini tamamen göreceksiniz. Unutmayın bize tüzüğümüz gereği devir teslim yapılmadı. Görevi bırakıyorsanız devir teslim yapacaksınız ve kongreye kalabalık korumalarla gelmeyeceksiniz. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz dedim. Burası tüm Türkiye'nin seyrettiği, en büyük camialarından birisidir. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır altında kalırsınız."

"KEYFİLİK VE TEK İMZA BİTMİŞTİR"

Hasan Arat sözlerine şöyle devam etti, "Yönetimde keyfilik, tek imza uygulaması ve denetimden kaçınma dönemi sona ermiştir. Daha şeffaf ve güçlü bir kurumsal yapı kurulmuştur. Beşiktaş'ın kurumsallaşmasının, modernize olmasının önü tamamen açılmıştır."

"HANGİSİNDNE PAY VERELİM?"

Eski yönetime eleştirilerini sürdüren Arat Ahmet Nur Çebi'yi hedef alarak, "Eski yönetim giderken şöyle demişti, bu takım başarılı olursa bana pay verin demişti. Gece 23.59'da yemekli partide aldığınız Eric Bailly transferinden mi pay verelim. Ante Rebic transferinden mi pay verelim. Ruiz ve Tyler Boyd için mi pay verelim. Futbol takımımıza değişiklik yapabilmek için tek şansımız kış dönemiydi. Yeni oyuncuların katılmasını sağlamak için tek hedefimiz Türkiye Kupası'ydı." açıklamasında bulundu.

ŞAMPİYONLUK SONRASI 36 TRANSFER

Arat çok sayıda yabancı alındığını ve sorunlar yaşandığını ifade ederek, "Beşiktaş'ın son şampiyonluğundan bu yana 36 oyuncu almış. Görevi devraldığımızda ciddi gruplaşmalar vardı. Sezon başında 37 oyuncu yolladık. 8 oyuncu aldık. Bu yollanlar kiralık, kontratı bitenler ya da feshedilenler. Hedef bölgelere yönelik isimler aldık. Giovanni van Bronckhorst'la çok iyi bir uyum içerisindeyiz. Hocamıza güvenin, Bu takım iyi bir takım. Zorluklarımız var. 14 yabancı sınırı nedeniyle son gece ancak Amartey'nin sözleşmesini feshedebildik. Kış transfer dönemi geldiğinde hocamızın talepleri doğrultusunda ihtiyaçları yerine getireceğiz." dedi.