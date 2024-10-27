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Hasan Arat ve Ahmet Nur Çebi Çebi karşı karşıya! Beşiktaş genel kurulunda kavga

Beşiktaş'ta 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Kulübün net borcu 8 Milyar 429 milyon lira olarak açıklandı. Genel kurul, eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin kongre salonuna gelmesiyle karıştı. Yumruklar havada uçuştu. Mevcut başkan Hasan Arat ve bir dönem önce görev yapan Ahmet Nur Çebi, sert sözlerle birbirlerine cevap verip yüklendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 14:20 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 16:27
Hasan Arat ve Ahmet Nur Çebi Çebi karşı karşıya! Beşiktaş genel kurulunda kavga

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Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.

ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 mayıs 2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 lira olduğunu söyledi.

Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurulu (DHA)Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurulu (DHA)

"DENETİM KURULUNUN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR DOĞRU"

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul ise siyah-beyazlı kulübün net borcunun 8 Milyar 429 milyon lira olduğunu belirterek, "Denetim kurulunun açıkladığı rakamlar doğru. Ben ibraya konu rakamların da enflasyon muhasebesine göre tutulmuş rakamlar olduğunun altını çizdim." ifadesini kullandı.

Ahmet Nur Çebi (İHA)Ahmet Nur Çebi (İHA)


YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Beşiktaş'ın bugün yapılan idari ve mali genel kurulunda gergin anlar yaşandı.

Genel kurul, eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin kongre salonuna gelmesiyle karıştı. Bazı kongre üyeleri Ahmet Nur Çebi'yi salında alkışlarla karşılarken, bazı kongre üyeleri de bu harekete tepki gösterdi.

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda çıkan kavga sebebiyle sandalyeler havada uçuştu ve yumruklaşmalar yaşandı (İHA)Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda çıkan kavga sebebiyle sandalyeler havada uçuştu ve yumruklaşmalar yaşandı (İHA)


Bu esnada kongre üyesi İsmail Cevahir'in kürsüye çıkıp, parmak sallayarak divan başkanlığı ve yönetime tepki göstermesinin ardından salonda kavgalar çıktı.

Sinirlenen kongre üyeleri kürsüye yürüdü ve salonda arbedeler yaşandı. Yaklaşık 10 dakika süren kavgalar, bazı kongre üyelerinin ara girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Tartışmaların sona ermesinin ardından genel kurul devam etti.

Hasan Arat Ahmet Nur Çebi'ye yüklendi (AA)Hasan Arat Ahmet Nur Çebi'ye yüklendi (AA)

GENEL KURULDA SERT SÖZLER

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapıldı. Genel kurula mevcut başkan Hasan Arat ile koltuğu devraldığı Ahmet Nur Çebi'nin sözleri damga vurdu. Çebi, kulübün bir lirasını dahi çaldırtmadığını ifade ederken Arat ise Unutmayın bize tüzüğümüz gereği devir teslim yapılmadı. Görevi bırakıyorsanız devir teslim yapacaksınız ve kongreye kalabalık korumalarla gelmeyeceksiniz" yanıtını verdi.

"DEVİR TESLİM YAPILMADI"

Siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat, bir önceki döneme ilişkin olarak Ahmet Nur Çebi'yi hedef alıp şunları söyledi; "Ne zaman huzurunuza gelsem gerçekleri anlattım. Bugün öğreneceklerinizle Beşiktaş'ta bir dönemin sona ereceğini tamamen göreceksiniz. Unutmayın bize tüzüğümüz gereği devir teslim yapılmadı. Görevi bırakıyorsanız devir teslim yapacaksınız ve kongreye kalabalık korumalarla gelmeyeceksiniz. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz dedim. Burası tüm Türkiye'nin seyrettiği, en büyük camialarından birisidir. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır altında kalırsınız."

"KEYFİLİK VE TEK İMZA BİTMİŞTİR"

Hasan Arat sözlerine şöyle devam etti, "Yönetimde keyfilik, tek imza uygulaması ve denetimden kaçınma dönemi sona ermiştir. Daha şeffaf ve güçlü bir kurumsal yapı kurulmuştur. Beşiktaş'ın kurumsallaşmasının, modernize olmasının önü tamamen açılmıştır."

"HANGİSİNDNE PAY VERELİM?"

Eski yönetime eleştirilerini sürdüren Arat Ahmet Nur Çebi'yi hedef alarak, "Eski yönetim giderken şöyle demişti, bu takım başarılı olursa bana pay verin demişti. Gece 23.59'da yemekli partide aldığınız Eric Bailly transferinden mi pay verelim. Ante Rebic transferinden mi pay verelim. Ruiz ve Tyler Boyd için mi pay verelim. Futbol takımımıza değişiklik yapabilmek için tek şansımız kış dönemiydi. Yeni oyuncuların katılmasını sağlamak için tek hedefimiz Türkiye Kupası'ydı." açıklamasında bulundu.

ŞAMPİYONLUK SONRASI 36 TRANSFER

Arat çok sayıda yabancı alındığını ve sorunlar yaşandığını ifade ederek, "Beşiktaş'ın son şampiyonluğundan bu yana 36 oyuncu almış. Görevi devraldığımızda ciddi gruplaşmalar vardı. Sezon başında 37 oyuncu yolladık. 8 oyuncu aldık. Bu yollanlar kiralık, kontratı bitenler ya da feshedilenler. Hedef bölgelere yönelik isimler aldık. Giovanni van Bronckhorst'la çok iyi bir uyum içerisindeyiz. Hocamıza güvenin, Bu takım iyi bir takım. Zorluklarımız var. 14 yabancı sınırı nedeniyle son gece ancak Amartey'nin sözleşmesini feshedebildik. Kış transfer dönemi geldiğinde hocamızın talepleri doğrultusunda ihtiyaçları yerine getireceğiz." dedi.

Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat'a sert sözlerle yanıt verdi (AA)Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat'a sert sözlerle yanıt verdi (AA)

ÇEBİ'DEN ARAT'A YANIT

"Ben sizlere hesap vermek için buraya geldim." diyen Ahmet Nur Çebi, "Ben bu genel kuruldan aldığım yetkiyle başkanlık yaptım bu kulübe. Ayrıldığımdan beri hiç kimseyle ne Ankara'da ne orada, ne burada kimseyle konuşmadım. Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz, kimse yuh diyemez ve Beşiktaş başkanına sosyal medyada küfür ettirilemez." diye konuştu.

"RAPORLARI SUNMAK DOĞRU DEĞİL"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul'un, kulübün mali yapısı ile ilgili açıklamalarına yanıt veren Ahmet Nur Çebi, "Ben Beşiktaş'ta ne çaldım ne de çaldırdım. Kaan Bey, bankacısınız, ben de iş adamıyım. Bizleri de ufak tefek görmeyin. Bankacıyım diye burada bu raporları sunmanızı doğru bulmuyorum. Ben bu kulübe hangi durumda geldim. Ben geldiğimde kulübün durumunu neden söylemiyorsunuz.

Dört yıl önce ben göreve geldiğimde borç 3 milyar liraydı. Karşılığı 582 milyon dolardı. Ben bıraktığımda borç 8,4 milyar liraydı, karşılığı 288 milyon dolardı. Borcu 200 milyon dolar aşağı indirerek gittim. Şu andaki borç ise 13,3 milyar lira, 386 milyon dolar. Dört yılda 200 milyon dolar aşağı çektiğim borcu yeni gelen yönetim 6 ayda 100 milyon dolar yükseltti.

Sanki Beşiktaş'ın 100 yıllık tarihindeki her şeyden ben sorumluyum. Ben Beşiktaş'ı kimseye yedirmem. Beşiktaş'ın bir kuruşunu yemedim, yedirtmeyeceğim de." ifadelerini kullandı.

"3'TE 1 FİYATINA OYNATTIK"

Ahmet Nur Çebi ayrıca, "En zor dönemde Pjanic, Alex Teixeria gibi isimlere getirdik. Şu anda konuştuğunuz rakamların 3'te 1'ine oynattık. Galatasaray'ın elinden aldığımız Gedson, Ghezzal ve Rosier'in hiç mi önemi yok? Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan. 40 milyon euroluk oyuncu dediniz Serdar'a. 2 milyon euroya geri geliyor neden almadınız? Ben kaçmadım ve buraya geldim. Beşiktaş'ın başkanı ne zaman benden bir şey isterse buraya gelirim." açıklamasını yaptı.


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