Real Madrid - Barcelona | CANLI TAKİP

İspanya'da bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid ile Barcelona, La Liga'nın 11. haftasında kozlarını paylaşıyor. Yıldızlar geçidine sahne olan El Classico'da Arda Güler'in forma giydiği eflatun beyazlı ekip sahadan 3 puanla ayrılarak farkı kapatmak, Katalan temsilcisi ise en az beraberlik koparmak amacında.

Real Madrid - Barcelona maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.