SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Real Madrid - Barcelona | CANLI TAKİP

La Liga'nın 11'inci haftası İspanya'nın en büyük maçına sahne oluyor. Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geliyor. Arda Güler'in forma giydiği başkent takımı puanları eşitlemek, Katalanlar ise zorlu randevudan en az beaberlikle ayrılarak yoluna devam etmek amacında. El Classico heyecanının yaşandığı Real Madrid - Barcelona maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 21:56 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 22:02
Real Madrid - Barcelona | CANLI TAKİP

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İspanya'da bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid ile Barcelona, La Liga'nın 11. haftasında kozlarını paylaşıyor. Yıldızlar geçidine sahne olan El Classico'da Arda Güler'in forma giydiği eflatun beyazlı ekip sahadan 3 puanla ayrılarak farkı kapatmak, Katalan temsilcisi ise en az beraberlik koparmak amacında.

Real Madrid - Barcelona maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Real Madrid - Barcelona maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizReal Madrid - Barcelona maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI İLK 11'LERİ

REAL MADRID: Lunin, Vázquez, Militão, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Mbappè, Vini Jr.

BARCELONA: Inaki Pena, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde, Casado, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski

Lucas Vazquez ve Antonio Rudigier gol sevincini beraber kutlarken (EPA)Lucas Vazquez ve Antonio Rudigier gol sevincini beraber kutlarken (EPA)

REAL NAMAĞLUP!

İki dev takımın karşılaştığı mücadele öncesinde Real Madrid geride kalan 10 maçında da yenilgi yüzü görmedi. Başkent temsilcisi, ilk haftada Mallorca, 3. haftada Las Palmas ve 8. haftada Atletico Madrid ile berabere kalarak 24 puan topladı.

Raphinha Bayern ağlarını 3 kez sarsıp hat-trick yapmıştı (EPA)Raphinha Bayern ağlarını 3 kez sarsıp hat-trick yapmıştı (EPA)

BARCA'NIN TEK YENİLGİSİ VAR

Real Madrid deplasmanında 3 puan mücadelesi veren Barcelona ise 9 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Tek yenilgisini ise Osasuna deplasmanında aldı ve 27 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Vinicius Junior Real Madrid'in en önemli gol silahı (EPA)Vinicius Junior Real Madrid'in en önemli gol silahı (EPA)

VALENCIA DEPLASMANINA GİDECEK

Real Madrid, El Classico sonrasında La Liga'nın 12'inci haftasında Valencia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Barcelona ise Katalan derbisinde Espanyol ile 3 puan için kozlarını paylaşacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Somali Savunma Bakanı Nur’dan Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür: Sınırları aşan kardeşilık | Dikkat çeken Osmanlı detayı
Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçilerinden tarihi ayar: Başınızın üzerinden kırmızı bir üçgen mi geçti?
Başkan Erdoğan Hatay’da deprem konutlarını teslim etti: Evine girmeyen hak sahibi kalmayacak | İsrail bölgesel savaş istiyor
MİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞ’ta üretilen ANKA SİHA ile aldı: PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya operasyon
Fırtına İzmir’de yıkıldı! Trabzonspor Göztepe’ye 2-1 yenildi
CANLI | İsrail İran’ı vurdu: Orta Doğu’da yeni cephe! Dışişlerinden sert tepki
Amerikan uşağı Fetullah Gülen gömüldü! İtiraf geldi: Amerikan kültürüne göre gömdük | Stadyum dolusu haşhaşi... Maskeliler kim çıktı?
Tarihi ’İmralı çıkışı’ sonrası MHP lideri Bahçeli’den ilk açıklama: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır
Fenerbahçe’den çifte bomba! Medina ile beraber gelecek
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! HTS kayıtları dakika dakika çözüldü! Enes neden Salim Güran’ın evine gitti?
Suriye’nin kuzeyine operasyon! MSB paylaştı: 17 terörist etkisiz!
İtalyan yıldız Galatasaray’a! Transferde tek rakip
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayımladı! Yoğurt diye satmışlar! İçinden çıkan şaşırttı
Beşiktaş’tan ezeli rakiplere dev çalım! Ocakta imza var
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 300 bin takipçiyi aşan fenomenlere eğitim!
SON DAKİKA