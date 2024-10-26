Real Madrid - Barcelona | CANLI TAKİP

İspanya'da bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid ile Barcelona, La Liga'nın 11. haftasında kozlarını paylaşıyor. Yıldızlar geçidine sahne olan El Classico'da Arda Güler'in forma giydiği eflatun beyazlı ekip sahadan 3 puanla ayrılarak farkı kapatmak, Katalan temsilcisi ise en az beraberlik koparmak amacında.
Real Madrid - Barcelona maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Real Madrid - Barcelona maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI İLK 11'LERİ
REAL MADRID: Lunin, Vázquez, Militão, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Mbappè, Vini Jr.
BARCELONA: Inaki Pena, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde, Casado, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski
Lucas Vazquez ve Antonio Rudigier gol sevincini beraber kutlarken (EPA)
REAL NAMAĞLUP!
İki dev takımın karşılaştığı mücadele öncesinde Real Madrid geride kalan 10 maçında da yenilgi yüzü görmedi. Başkent temsilcisi, ilk haftada Mallorca, 3. haftada Las Palmas ve 8. haftada Atletico Madrid ile berabere kalarak 24 puan topladı.