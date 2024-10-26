Bu sezon her ne kadar yenilgi yüzü görmese de istediği galibiyetleri de alamayan Trabzonspor, Başakşehir maçında kazanarak moral bulmuştu. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'in 10'uncu haftasında İzmir'de Göztepe ile kozlarını paylaşıyor.

Göztepe - Trabzonspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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