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Göztepe - Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer, İzmir'de kazanarak bu sezon hem Şenol Güneş ile ilk deplasman galibiyetini almak hem de Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmamak amacında. Göztepe - Trabzonspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 18:00 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 19:16
Göztepe - Trabzonspor | CANLI

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Bu sezon her ne kadar yenilgi yüzü görmese de istediği galibiyetleri de alamayan Trabzonspor, Başakşehir maçında kazanarak moral bulmuştu. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'in 10'uncu haftasında İzmir'de Göztepe ile kozlarını paylaşıyor.

Göztepe - Trabzonspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Göztepe - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.Göztepe - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

GÖZTEPE: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Isaac, Tijanic, Juan, Fofana

TRABZONSPOR: Uğurcan, Lundstram, Mendy, Eren, Malheiro, Ozan, Okay, Bardhi, Draguş, Vişça, Banza

Enis Bardhi formasına yeniden kavuştu (AA)Enis Bardhi formasına yeniden kavuştu (AA)

ENIS BARDHI 11'DE

Trabzonspor'un Göztepe ile karşılaştığı mücadelede Enis Bardhi ilk 11'e geri döndü.

Bordo mavililerin teknik patronu Şenol Güneş, Başakşehir karşısında şans verdiği Muhammed Cham'dan istediği verimi alamayınca bu kez Kuzey Makedonyalı yıldızı sahaya sürdü.

Eren Elmalı Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıktıEren Elmalı Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıktı

EREN ELMALI DALYA DEDİ

Karadeniz temsilcisinin milli futbolcusu Eren Elmalı, Göztepe karşısında tam 100'üncü kez Trabzonspor forması giydi.

Yıldız sol bek, ilk olarak Sivasspor ile 30 Temmuz 2022 tarihinde oynanan Süper Kupa finalinde mücadele etmeye başladığı bordo mavililerde önemli bir sayı yakalamış oldu.

Göztepe Süper Lig'de geçen hafta Eyüpspor'a 1-0 yenildi (AA)Göztepe Süper Lig'de geçen hafta Eyüpspor'a 1-0 yenildi (AA)

SON 3 HAFTADA 2 YENİLGİ

Aldığı 3 beraberlikle sezonu açan Göztepe ise evindeki Bodrum FK ve Kayserispor'u yenerek dikkat çekmişti. Ancak Samsunspor'a 4-3 yenilen İzmir temsilcisi, bir sonraki hafta Sivasspor'u 3-2 mağlup etse de İstanbul'da Eyüpspor'a diş geçiremedi. Karşılaşmadan 1-0 yenik ayrıldı.

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