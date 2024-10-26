Bu sezon her ne kadar yenilgi yüzü görmese de istediği galibiyetleri de alamayan Trabzonspor, Başakşehir maçında kazanarak moral bulmuştu. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'in 10'uncu haftasında İzmir'de Göztepe ile kozlarını paylaşıyor.
Göztepe - Trabzonspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Göztepe - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
GÖZTEPE: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Isaac, Tijanic, Juan, Fofana
TRABZONSPOR: Uğurcan, Lundstram, Mendy, Eren, Malheiro, Ozan, Okay, Bardhi, Draguş, Vişça, Banza
Enis Bardhi formasına yeniden kavuştu (AA)
ENIS BARDHI 11'DE
Trabzonspor'un Göztepe ile karşılaştığı mücadelede Enis Bardhi ilk 11'e geri döndü.
Bordo mavililerin teknik patronu Şenol Güneş, Başakşehir karşısında şans verdiği Muhammed Cham'dan istediği verimi alamayınca bu kez Kuzey Makedonyalı yıldızı sahaya sürdü.