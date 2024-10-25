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Pana elimizden kaçtı! Fenerbahçe Panathinailkos'a 81-76 yenildi

Ülkemizi Avrupa'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu THY Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, son şampiyon ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile İstanbul'da karşılaştı. Sarı lacivertiler, üç çeyreğini geride tamamladığı mücadelenin son periyodunda öne geçmesine rağmen parkeden 81-76 yenik ayrıldı.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 20:43 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 22:59
Pana elimizden kaçtı! Fenerbahçe Panathinailkos’a 81-76 yenildi

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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 5. haftasında Yunan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti. Kanarya, son çeyreğe kadar rakibinin gerisinde götürdüğü mücadelede çok önemli bir geri dönüşe imza atıp maçı kazanmaya yaklaşsa da rakibine 81-76 mağlup oldu.

Fenerbahçe Panathinaikıs karşısında 3 çeyreği geride tamamladı (AA)Fenerbahçe Panathinaikıs karşısında 3 çeyreği geride tamamladı (AA)

FENERBAHÇE - PANATHINAIKOS

1. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 15-21 :Panathinaikos
2. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 35-46 :Panathinaikos
3. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 54-62 :Panathinaikos
4. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 76-81 :Panathinaikos

Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek (AA)Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek (AA)

FENERBAHÇE LİTVANYA'YA GİDECEK

Panathinaikos ile karşılaşan Fenerbahçe, bir sonraki maçında Maccabi Tel Aviv'e karşı ev sahibi statüsünde oynayacak ancak İstanbul'da değil.

Güvenlik gerekçesiyle yüksek riskli olarak kabul edilen mücadele, 17 Ekim itibarıyla Litvanya'ya alınmıştı. Sarı lacivetlilerin bu sınavı 29 Ekim saat 20.45'te başlayacak.

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