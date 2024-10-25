Fenerbahçe - Panathinaikos | CANLI TAKİP

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 5. haftasında Yunan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ediyor. Kanarya, daha önce 37 kez karşılaştığı rakibine karşı bir galibiyet daha almak ve hanesine zafer yazdırmak amacında.

Fenerbahçe - Panathinaikos maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.