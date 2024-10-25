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Fenerbahçe - Panathinaikos | CANLI TAKİP

Ülkemizi Avrupa'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu THY Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, son şampiyon ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u ağırlıyor. Sarı lacivertli ekip kazanarak yoluna devam etmek ve moral bulmak istiyor. Fenerbahçe - Panathinaikos maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 20:43 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 21:48
Fenerbahçe - Panathinaikos | CANLI TAKİP

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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 5. haftasında Yunan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ediyor. Kanarya, daha önce 37 kez karşılaştığı rakibine karşı bir galibiyet daha almak ve hanesine zafer yazdırmak amacında.

Fenerbahçe - Panathinaikos maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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CANLI SKOR

1. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 15-21 :Panathinaikos
2. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 35-46 :Panathinaikos
3. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 39-48 :Panathinaikos
4. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: - :Panathinaikos

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FENERBAHÇE LİTVANYA'YA GİDECEK

Panathinaikos ile karşılaşan Fenerbahçe, bir sonraki maçında Maccabi Tel Aviv'e karşı ev sahibi statüsünde oynayacak ancak İstanbul'da değil.

Güvenlik gerekçesiyle yüksek riskli olarak kabul edilen mücadele, 17 Ekim itibarıyla Litvanya'ya alınmıştı. Sarı lacivetlilerin bu sınavı 29 Ekim saat 20.45'te başlayacak.

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