Fenerbahçe - Panathinaikos | CANLI TAKİP

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 5. haftasında Yunan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ediyor. Kanarya, daha önce 37 kez karşılaştığı rakibine karşı bir galibiyet daha almak ve hanesine zafer yazdırmak amacında.
Fenerbahçe - Panathinaikos maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
Fenerbahçe Euroleague'de şampiyonluk istiyor (AA)
CANLI SKOR
1. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 15-21 :Panathinaikos
2. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 35-46 :Panathinaikos
3. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 39-48 :Panathinaikos
4. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: - :Panathinaikos
Fenerbahçe Beko 4 maçının 3'ünü kazandı (AA)
FENERBAHÇE LİTVANYA'YA GİDECEK
Panathinaikos ile karşılaşan Fenerbahçe, bir sonraki maçında Maccabi Tel Aviv'e karşı ev sahibi statüsünde oynayacak ancak İstanbul'da değil.
Güvenlik gerekçesiyle yüksek riskli olarak kabul edilen mücadele, 17 Ekim itibarıyla Litvanya'ya alınmıştı. Sarı lacivetlilerin bu sınavı 29 Ekim saat 20.45'te başlayacak.