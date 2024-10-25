Beşiktaş’tan G.Ssaray açıklaması! Kartal’dan İsrail lobisine izin yok

Daha önce Süper Kupa'da Beşiktaş'ın kazandığı derbi bu kez ligde oynanacak. Galatasaray'a konuk olacak siyah beyazlılarda Asbaşkan Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu.
Yücel; "Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, inşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Derbiye de Lyon maçının moraliyle çıkacağız. Galibiyet için kesinlikle sahaya çıkacağız. Tüm mücadelemizi verip en iyi sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum. İlk perdesini zaten Süper Kupa maçında yapmıştık. Süper Kupa'nın rövanışını almak isteyeceklerdir ama buna müsaade edeceğimizi zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.