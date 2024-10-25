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Beşiktaş'tan G.Ssaray açıklaması! Kartal'dan İsrail lobisine izin yok

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Trendyol Süper Lig'de oynayacakları derbi öncesinde A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yücel, Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerini paylaşırken Yunus Akgün için ise Daha önce de buna benzer oyuncuların yapmış olduğu davranışların cezaları farklı oldu. Federasyonun kararına saygı duymak zorundayız" dedi. Ayıca Maccabi Tel Aviv ile oynanacak karşılaşma hakkında ise "Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz!" diye konuştu.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 17:26 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 17:40
Beşiktaş’tan G.Ssaray açıklaması! Kartal’dan İsrail lobisine izin yok

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Daha önce Süper Kupa'da Beşiktaş'ın kazandığı derbi bu kez ligde oynanacak. Galatasaray'a konuk olacak siyah beyazlılarda Asbaşkan Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu.

Yücel; "Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, inşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Derbiye de Lyon maçının moraliyle çıkacağız. Galibiyet için kesinlikle sahaya çıkacağız. Tüm mücadelemizi verip en iyi sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum. İlk perdesini zaten Süper Kupa maçında yapmıştık. Süper Kupa'nın rövanışını almak isteyeceklerdir ama buna müsaade edeceğimizi zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

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"ŞANSSIZLIK YAŞAMIŞTIK"

Lyon'u mağlup ettikleri maça da değinen Hüseyin Yücel, "Gerçekten muhteşem bir galibiyet oldu. Her ne kadar ilk yarı ecel terleri döksek de ikinci yarı çok ciddi bir mücadeleyle hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Birazcık da Frankfurt maçının rövanşı gibi oldu. Çünkü o maçta şansızlık yaşamıştık." açıklamasını yaptı.

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"GÖNDERMEDEN TRANSFER YAPAMAYIZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı, "Transferle alakalı çalışmalarımız var. Öncelikle hocamızın raporu doğrultusunda bakıyoruz ama şu anda yabancı kontenjanı konusunda limitteyiz. Herhangi bir oyuncumuzla yolları ayırmadan yeni bir transfer yapmamız mümkün değil. Ocak ayı geldiği zaman bakacağız, değerlendireceğiz. Aklımızda birkaç bölgeye takviye var." sözlerini sarf etti.

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YUNUS AKGÜN AÇIKLAMASI

PFDK'nın para cezası verdiği Yunus Akgün için de konuşan Hüseyin Yücel, "Yunus Akgün olayı hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de buna benzer oyuncuların yapmış olduğu davranışların cezaları farklı oldu. Federasyon'un kararına saygı duymak zorundayız." dedi.

"İSRAİL LOBİSİNE İZİN YOK"

Hüseyin Yücel, Maccabi Tel Aviv maçı hakkında da açıklama yaptı.

Yücel, "Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz! Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak karar alıp hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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