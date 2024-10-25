Beşiktaş’tan G.Ssaray açıklaması! Kartal’dan İsrail lobisine izin yok

Yunus Akgün 117 bin lira para cezasına çarptırılmıştı (EPA)

YUNUS AKGÜN AÇIKLAMASI

PFDK'nın para cezası verdiği Yunus Akgün için de konuşan Hüseyin Yücel, "Yunus Akgün olayı hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de buna benzer oyuncuların yapmış olduğu davranışların cezaları farklı oldu. Federasyon'un kararına saygı duymak zorundayız." dedi.

"İSRAİL LOBİSİNE İZİN YOK"

Hüseyin Yücel, Maccabi Tel Aviv maçı hakkında da açıklama yaptı.

Yücel, "Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz! Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak karar alıp hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.