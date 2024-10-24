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Lyon - Beşiktaş | CANLI

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden temsilcilerimizden biri olan Beşiktaş, 3. hafta mücadelesinde Lyon deplasmanında galibiyet arıyor. Siyah beyazlılar, zorlu randevuda rakibini yenerek ilk iki haftadaki kötü sonuçları unutturmak ve 3 puanla tanışmak amacında. Lyon - Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 20:48 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 22:23
Lyon - Beşiktaş | CANLI

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Sezona iddialı bir giriş yaparak adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıran Beşiktaş, 3. hafta maçında Lyon deplasmanında 3 puan savaşı veriyor.

Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri elde edecekleri galibiyetle birlikte İstanbul'a mutlu dönmeyi ve ilerleyen haftalara umutla bakmayı hedefliyor. Lyon Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Lyon - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizLyon - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

LYON: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

BEŞİKTAŞ: Ersin, Emirhan, Uduokhai, Mausaku, Svensson, Fernandes, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Semih Kılıçsoy Lyon karşısında yedek oturdu (AA)Semih Kılıçsoy Lyon karşısında yedek oturdu (AA)

SEMİH YEDEKTE

Beşiktaş'ın Lyon ile karşılaştığı mücadelede Giovanni van Bronckhorst, Konya maçına göre değişikliğe gitti.

Hollandalı çalıştırıcı, Ciro Immobile'nin arkasında Ernest Muçi ve Rafa Silva'ya şans verirken Semih Kılıçsoy'un yerine ise Joao Mario'yu tercih etti.

Lyon Rangers'i İskoçya'da 4-1 yendi (AP)Lyon Rangers'i İskoçya'da 4-1 yendi (AP)

LYON 2'DE 2 İLE BAŞLADI

Fransız temsilcisi Lyon ise Beşiktaş'ın aksine 2'de 2 ile başladı. İlk haftada Rangers'i 4-1'le deplasmanda bozguna uğrattılar.

İkinci hafta ise evlerinde Olympiakos'u 2-0 ile devirerek 6 puan topladılar.

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