Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri elde edecekleri galibiyetle birlikte İstanbul'a mutlu dönmeyi ve ilerleyen haftalara umutla bakmayı hedefliyor. Lyon Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

Sezona iddialı bir giriş yaparak adını UEFA Avrupa Ligi 'ne yazdıran Beşiktaş , 3. hafta maçında Lyon deplasmanında 3 puan savaşı veriyor.

Semih Kılıçsoy Lyon karşısında yedek oturdu (AA)

SEMİH YEDEKTE

Beşiktaş'ın Lyon ile karşılaştığı mücadelede Giovanni van Bronckhorst, Konya maçına göre değişikliğe gitti.

Hollandalı çalıştırıcı, Ciro Immobile'nin arkasında Ernest Muçi ve Rafa Silva'ya şans verirken Semih Kılıçsoy'un yerine ise Joao Mario'yu tercih etti.