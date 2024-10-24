Sezona iddialı bir giriş yaparak adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıran Beşiktaş, 3. hafta maçında Lyon deplasmanında 3 puan savaşı veriyor.
Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri elde edecekleri galibiyetle birlikte İstanbul'a mutlu dönmeyi ve ilerleyen haftalara umutla bakmayı hedefliyor. Lyon Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
CANLI TAKİP
Lyon - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
LYON: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette
BEŞİKTAŞ: Ersin, Emirhan, Uduokhai, Mausaku, Svensson, Fernandes, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Semih Kılıçsoy Lyon karşısında yedek oturdu (AA)
SEMİH YEDEKTE
Beşiktaş'ın Lyon ile karşılaştığı mücadelede Giovanni van Bronckhorst, Konya maçına göre değişikliğe gitti.
Hollandalı çalıştırıcı, Ciro Immobile'nin arkasında Ernest Muçi ve Rafa Silva'ya şans verirken Semih Kılıçsoy'un yerine ise Joao Mario'yu tercih etti.