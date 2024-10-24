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Fenerbahçe'nin Manchester United maçı ilk 11'i belli oldu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. hafta mücadelesinde Manchester United'ı evinde ağırlıyor. Sarı lacivertli ekip, dünya devi rakibi karşısında alacağı galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltmek ve Samsun'daki beraberliği bir anlamda telafi etmek istiyor. Kanarya'nın ilk 11'i de belli oldu. Fenerbahçe Manchester United maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 20:46 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 20:53
Fenerbahçe’nin Manchester United maçı ilk 11’i belli oldu!

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Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak Lillle'e elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, 3. hafta karşılaşmasında Manchester United ile kozlarını paylaşıyor.

Karşılaşmanın canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Fenerbahçe - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFenerbahçe - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Samuel, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, En-Neysri, Allan Saint-Maximin

MANCHESTER UNITED: Onana, Mazraoui, De Ligt, Lindelöf, Martinez, Dalot, Ugarte, Eriksen, Rashford, Garnacho, Zirkzee

Fenerbahçe Twente ile 1-1 berabere kalmıştı (AA)Fenerbahçe Twente ile 1-1 berabere kalmıştı (AA)

KANARYA 4 PUANLA BAŞLADI

Temsilcimiz Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne topladığı 4 puanla başladı. Sarı lacivertli ekip evinde Union SG'yi 2-1 yenerken Twente ile de Hollanda'da 1-1 berabere kaldı.

Jose Mourinho'nun öğrencilerinin hedefi üst turlara yükselebilmek sonuçları alabilmek adına önemli bir adım daha atabilmek ve dünya devini dize getirmek.

Manchester United son maçında Brentford'u 2-1 yenmişti [REUTERS]Manchester United son maçında Brentford'u 2-1 yenmişti [REUTERS]

MANCHESTER ÇALKANTILI

Daha önce müzesine pek çok kupa götüren Manchester United ise bu sezon da beklentileri henüz karşılamış değil.

Erik Ten Hag'ın koltuğu sallantıda. Grupta oynadıkları 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılarak sadece 2 puan alabildiler. Olası kötü bir sonuç Hollandalı çalıştırıcının sonunu getiebilir.

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