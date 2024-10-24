Fenerbahçe’nin Manchester United maçı ilk 11’i belli oldu!

Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak Lillle'e elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, 3. hafta karşılaşmasında Manchester United ile kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşmanın canlı takibi takvim.com.tr'de.
Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak Lillle'e elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, 3. hafta karşılaşmasında Manchester United ile kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşmanın canlı takibi takvim.com.tr'de.
CANLI TAKİP
FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Samuel, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, En-Neysri, Allan Saint-Maximin
MANCHESTER UNITED: Onana, Mazraoui, De Ligt, Lindelöf, Martinez, Dalot, Ugarte, Eriksen, Rashford, Garnacho, Zirkzee
KANARYA 4 PUANLA BAŞLADI
Temsilcimiz Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne topladığı 4 puanla başladı. Sarı lacivertli ekip evinde Union SG'yi 2-1 yenerken Twente ile de Hollanda'da 1-1 berabere kaldı.
Jose Mourinho'nun öğrencilerinin hedefi üst turlara yükselebilmek sonuçları alabilmek adına önemli bir adım daha atabilmek ve dünya devini dize getirmek.
MANCHESTER ÇALKANTILI
Daha önce müzesine pek çok kupa götüren Manchester United ise bu sezon da beklentileri henüz karşılamış değil.
Erik Ten Hag'ın koltuğu sallantıda. Grupta oynadıkları 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılarak sadece 2 puan alabildiler. Olası kötü bir sonuç Hollandalı çalıştırıcının sonunu getiebilir.