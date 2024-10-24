Fenerbahçe’nin Manchester United maçı ilk 11’i belli oldu!

Manchester United son maçında Brentford'u 2-1 yenmişti [REUTERS]

MANCHESTER ÇALKANTILI

Daha önce müzesine pek çok kupa götüren Manchester United ise bu sezon da beklentileri henüz karşılamış değil.

Erik Ten Hag'ın koltuğu sallantıda. Grupta oynadıkları 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılarak sadece 2 puan alabildiler. Olası kötü bir sonuç Hollandalı çalıştırıcının sonunu getiebilir.