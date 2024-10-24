SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe - Manchester United | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. hafta mücadelesinde Manchester United'ı evinde ağırlıyor. Sarı lacivertli ekip, dünya devi rakibi karşısında alacağı galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltmek ve Samsun'daki beraberliği bir anlamda telafi etmek istiyor. Fenerbahçe Manchester United maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 20:46 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 22:40
Fenerbahçe - Manchester United | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak Lillle'e elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, 3. hafta karşılaşmasında Manchester United ile kozlarını paylaşıyor.

Karşılaşmanın canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Fenerbahçe - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFenerbahçe - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Samuel, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, En-Neysri, Allan Saint-Maximin

MANCHESTER UNITED: Onana, Mazraoui, De Ligt, Lindelöf, Martinez, Dalot, Ugarte, Eriksen, Rashford, Garnacho, Zirkzee

GOL

Christian Eriksen'in golüyle Manchester United 1-0 öne geçti.

Mert Müldür sol bekte görev yaptı (AA)Mert Müldür sol bekte görev yaptı (AA)

SOL BEKTE MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe'nin Manchester United ile karşılaştığı mücadelede Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda Jose Mourinho'nun kime şans vereceği merak konusuydu.

Portekizli teknik adam bu mevkide Mert Müldür'ü görevlendirdi.

Christian Eriksen gol perdeisni açan isim oldu (REUTERS)Christian Eriksen gol perdeisni açan isim oldu (REUTERS)

ERIKSEN DENGEYİ BOZDU

Fenerbahçe - Manchester United maçında dakikalar 15'i gösterdiğinde Christian Eriksen konuk takımı öne geçirdi.

Kırmızı Şeytanlar'ın ceza sahasına kadar getirdiği topta Danimarkalı yıldız köşeye bir vuruş yaparak ağları bulmayı başardı.

2025 yılında Süper Ligde serbest kalacak futbolcular! Yıldız isimler bedava2025 yılında Süper Ligde serbest kalacak futbolcular! Yıldız isimler bedava
2025 yılında Süper Lig'de serbest kalacak futbolcular! Yıldız isimler bedava

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı
Stadyumlar kanla dolacak diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı!
Fenerbahçe - Manchester United | CANLI
Mürted iblis Fetullah Gülen’i tekbirsiz gömecekler! Pensilvanya’da QR kodlu panik... Uzun Cevdet’ten ’medyatik’ operasyon
Lyon - Beşiktaş | CANLI
TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiye’nin ’iç cephe’ hamlesi ’teröristan’ planını alaşağı etti | Suriye’de artan YPG/ABD tehlikesi
Alman Bild’in BRICS yalanı elinde patladı! DMM’den yanıt gecikmedi
TBMM’den TUSAŞ’a yapılan terör saldırısına kınama! Emperyalist güçler vurgusu
Şehitlere son görev | TUSAŞ’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
MİT vurdu küçük Bibi kudurdu! Yair Netanyahu’dan sözde soykırım paylaşımı terör örgütü PKK’ya destek
CANLI | Ankara TUSAŞ’a zamanlaması manidar saldırı! Teröristlerin kimliği belli oldu... BM’den şiddetli kınama!
MİT terör örgütü PKK/YPG hedeflerini milli silahlarla vurdu!
TUSAŞ’a saldıran PKK’lı terörist Mine Sevjin Alçiçek eski HDP ilçe başkanı çıktı!
Başkan Erdoğan’dan BRICS Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Simeone’nin gözü Fenerbahçe’nin yıldızında!
SON DAKİKA