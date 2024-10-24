Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak Lillle'e elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, 3. hafta karşılaşmasında Manchester United ile kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşmanın canlı takibi takvim.com.tr'de.
Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak Lillle'e elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, 3. hafta karşılaşmasında Manchester United ile kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşmanın canlı takibi takvim.com.tr'de.
CANLI TAKİP
FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Samuel, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, En-Neysri, Allan Saint-Maximin
MANCHESTER UNITED: Onana, Mazraoui, De Ligt, Lindelöf, Martinez, Dalot, Ugarte, Eriksen, Rashford, Garnacho, Zirkzee
GOL
Christian Eriksen'in golüyle Manchester United 1-0 öne geçti.
Christian Eriksen'in golüyle Manchester United 1-0 öne geçti. #UEL pic.twitter.com/yxUq5xmX42— TRT Spor (@trtspor) October 24, 2024
SOL BEKTE MERT MÜLDÜR
Fenerbahçe'nin Manchester United ile karşılaştığı mücadelede Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda Jose Mourinho'nun kime şans vereceği merak konusuydu.
Portekizli teknik adam bu mevkide Mert Müldür'ü görevlendirdi.
ERIKSEN DENGEYİ BOZDU
Fenerbahçe - Manchester United maçında dakikalar 15'i gösterdiğinde Christian Eriksen konuk takımı öne geçirdi.
Kırmızı Şeytanlar'ın ceza sahasına kadar getirdiği topta Danimarkalı yıldız köşeye bir vuruş yaparak ağları bulmayı başardı.