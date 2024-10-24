Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak Lillle'e elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, 3. hafta karşılaşmasında Manchester United ile kozlarını paylaşıyor.

Karşılaşmanın canlı takibi takvim.com.tr'de.