Celje - Başakşehir | CANLI

Bu sezon çok iyi bir başlangıç yaptığı Avrupa macerasında Konferans Ligi'nde lig usulü ile düzenlenen grup aşamasına yükselen ancak ilk maçından yenilgiyle ayrılan Başakşehir, 2. hafta mücadelesinde Celje ile karşı karşıya geliyor.

Turuncu lacivertliler bu sezon ilk galibiyetini alarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Celje - Başakşehir maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.