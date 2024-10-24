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Celje - Başakşehir | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, 2. hafta mücadelesinde Celje ile karşılaşıyor. Turuncu lacivertliler, deplasmanda oynadığı mücadelede rakibini yenmek ve ilk puanlarını almak amacında. Çağdaş Atan ve öğrencilerinin hedefi bu akşamla birlikte üst turlara yükselmek için ilk adımı atabilmek. Celje Başakşehir maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 19:44 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 19:51
Celje - Başakşehir | CANLI

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Bu sezon çok iyi bir başlangıç yaptığı Avrupa macerasında Konferans Ligi'nde lig usulü ile düzenlenen grup aşamasına yükselen ancak ilk maçından yenilgiyle ayrılan Başakşehir, 2. hafta mücadelesinde Celje ile karşı karşıya geliyor.

Turuncu lacivertliler bu sezon ilk galibiyetini alarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Celje - Başakşehir maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Celje - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizCelje - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

CELJE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ

CELJE: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys.

BAŞAKŞEHİR: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Crespo, Berat, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek.

Başakşehir, Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor (AA)Başakşehir, Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor (AA)

BAŞAKŞEHİR TELAFİ PEŞİNDE

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Celje ile deplasmanda karşılaşan Başakşehir, ilk maçında Rapid Wien'i İstanbul'da ağırlamıştı.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri sahadan 2-1 yenik ayrılarak sezona puansız başlamıştı. Temsilcimiz ilk puanlarını almak adına Sloven temsilcisini yenmek amacında.

Celje ilk maçında Vitoria Guimaraes'e 3-1 yenilmişti (EPA)Celje ilk maçında Vitoria Guimaraes'e 3-1 yenilmişti (EPA)

CELJE DE MAĞLUP

Slovenya temsilcisi Celje de ilk haftayı mağlup kapatan ekipler arasında bulunuyor.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Albert Riera'nın çalıştırdığı takım, Vitoria Guimarares deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönmüştü.

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