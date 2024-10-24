Celje - Başakşehir | CANLI

Bu sezon çok iyi bir başlangıç yaptığı Avrupa macerasında Konferans Ligi'nde lig usulü ile düzenlenen grup aşamasına yükselen ancak ilk maçından yenilgiyle ayrılan Başakşehir, 2. hafta mücadelesinde Celje ile karşı karşıya geliyor.
Turuncu lacivertliler bu sezon ilk galibiyetini alarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Celje - Başakşehir maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Celje - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
CELJE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ
CELJE: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys.
BAŞAKŞEHİR: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Crespo, Berat, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek.
Başakşehir, Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor (AA)
BAŞAKŞEHİR TELAFİ PEŞİNDE
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Celje ile deplasmanda karşılaşan Başakşehir, ilk maçında Rapid Wien'i İstanbul'da ağırlamıştı.
Çağdaş Atan'ın öğrencileri sahadan 2-1 yenik ayrılarak sezona puansız başlamıştı. Temsilcimiz ilk puanlarını almak adına Sloven temsilcisini yenmek amacında.