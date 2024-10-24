PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Lyon maçı ilk 11'i belli oldu!

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden temsilcilerimizden biri olan Beşiktaş, 3. hafta mücadelesinde Lyon deplasmanında galibiyet arıyor. Siyah beyazlılar, zorlu randevuda rakibini yenerek ilk iki haftadaki kötü sonuçları unutturmak ve 3 puanla tanışmak amacında. Kartal'ın ilk 11'i de belli oldu. Lyon - Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 20:48 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 20:53
Beşiktaş’ın Lyon maçı ilk 11’i belli oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezona iddialı bir giriş yaparak adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıran Beşiktaş, 3. hafta maçında Lyon deplasmanında 3 puan savaşı veriyor.

Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri elde edecekleri galibiyetle birlikte İstanbul'a mutlu dönmeyi ve ilerleyen haftalara umutla bakmayı hedefliyor. Lyon Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Lyon - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizLyon - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

LYON: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

BEŞİKTAŞ: Ersin, Emirhan, Uduokhai, Mausaku, Svensson, Fernandes, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Rafa Silva bu akşam da Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri (AA)Rafa Silva bu akşam da Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri (AA)

KARTAL 2'DE 0 YAPTI

Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da başarılı olmak isteyen Beşiktaş, ilk iki haftada elde ettiği sonuçlarla herkesi şaşırttı.

Siyah beyazlı temsilcimiz ilk hafta mücadelesinde Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilerek puansız başlangıç yaptı.

İkinci hafta mücadelesinde ise evinde Frankfut'a 3-1 mağlup oldu. Şu anda ise son sırada yer alıyor.

Lyon Rangers'i İskoçya'da 4-1 yendi (AP)Lyon Rangers'i İskoçya'da 4-1 yendi (AP)

LYON 2'DE 2 İLE BAŞLADI

Fransız temsilcisi Lyon ise Beşiktaş'ın aksine 2'de 2 ile başladı. İlk haftada Rangers'i 4-1'le deplasmanda bozguna uğrattılar.

İkinci hafta ise evlerinde Olympiakos'u 2-0 ile devirerek 6 puan topladılar.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı
Mürted iblis Fetullah Gülen’i tekbirsiz gömecekler! Pensilvanya’da QR kodlu panik... Uzun Cevdet’ten ’medyatik’ operasyon
Fenerbahçe’nin Manchester United maçı ilk 11’i belli oldu!
TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiye’nin ’iç cephe’ hamlesi ’teröristan’ planını alaşağı etti | Suriye’de artan YPG/ABD tehlikesi
TBMM’den TUSAŞ’a yapılan terör saldırısına kınama! Emperyalist güçler vurgusu
Şehitlere son görev | TUSAŞ’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
MİT vurdu küçük Bibi kudurdu! Yair Netanyahu’dan sözde soykırım paylaşımı terör örgütü PKK’ya destek
CANLI | Ankara TUSAŞ’a zamanlaması manidar saldırı! Teröristlerin kimliği belli oldu... BM’den şiddetli kınama!
MİT terör örgütü PKK/YPG hedeflerini milli silahlarla vurdu!
TUSAŞ’a saldıran PKK’lı terörist Mine Sevjin Alçiçek eski HDP ilçe başkanı çıktı!
Başkan Erdoğan’dan BRICS Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Simeone’nin gözü Fenerbahçe’nin yıldızında!
MİT’ten kırmızı listeye çizik: Sözde sorumlu Serkan Nazlier etkisiz hale getirildi
TUSAŞ’a saldırıda yeni detaylar! PKK’lı teröristler ne zaman ve nasıl geldi? Suriye bağlantısı YPG izi
Takvim.com.tr deşifre etti! TUSAŞ’a saldıran Rojger kod adlı PKK’lı Ali Örek’in skandal paylaşımları
SON DAKİKA