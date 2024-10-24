Beşiktaş’ın Lyon maçı ilk 11’i belli oldu!

Sezona iddialı bir giriş yaparak adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıran Beşiktaş, 3. hafta maçında Lyon deplasmanında 3 puan savaşı veriyor.
Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri elde edecekleri galibiyetle birlikte İstanbul'a mutlu dönmeyi ve ilerleyen haftalara umutla bakmayı hedefliyor. Lyon Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
CANLI TAKİP
Lyon - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
LYON: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette
BEŞİKTAŞ: Ersin, Emirhan, Uduokhai, Mausaku, Svensson, Fernandes, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Rafa Silva bu akşam da Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri (AA)
KARTAL 2'DE 0 YAPTI
Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da başarılı olmak isteyen Beşiktaş, ilk iki haftada elde ettiği sonuçlarla herkesi şaşırttı.
Siyah beyazlı temsilcimiz ilk hafta mücadelesinde Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilerek puansız başlangıç yaptı.
İkinci hafta mücadelesinde ise evinde Frankfut'a 3-1 mağlup oldu. Şu anda ise son sırada yer alıyor.