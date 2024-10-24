Beşiktaş’ın Lyon maçı ilk 11’i belli oldu!

Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri elde edecekleri galibiyetle birlikte İstanbul'a mutlu dönmeyi ve ilerleyen haftalara umutla bakmayı hedefliyor. Lyon Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

Sezona iddialı bir giriş yaparak adını UEFA Avrupa Ligi 'ne yazdıran Beşiktaş , 3. hafta maçında Lyon deplasmanında 3 puan savaşı veriyor.

Rafa Silva bu akşam da Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri (AA)

KARTAL 2'DE 0 YAPTI

Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da başarılı olmak isteyen Beşiktaş, ilk iki haftada elde ettiği sonuçlarla herkesi şaşırttı.

Siyah beyazlı temsilcimiz ilk hafta mücadelesinde Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilerek puansız başlangıç yaptı.

İkinci hafta mücadelesinde ise evinde Frankfut'a 3-1 mağlup oldu. Şu anda ise son sırada yer alıyor.