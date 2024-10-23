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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, turnuvanın üçüncü haftasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk edecek. 4 puanla 8. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, evinde alacağı galibiyetle ilk 8'deki yerini sağlamlaştırarak son 16 turuna kalma yolunda avantaj elde etmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, son 9 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Elfsborg ise üç puanla 16. sırada bulunuyor ve İstanbul'dan puanla dönme amacında. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz nerede yayınlanacak? İşte, karşılaşmanın yayını ve muhtemel 11'ler...

Fotoğraflar: AA Galatasaray - Elfsborg Maçı Saat Kaçta? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında RAMS Park'ta Elfsborg'u konuk edecek. 23 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17:30'da başlayacak olan mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Matej Zunic ve Manuel Vidali üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Mihael Antic olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Alen Borosak görev yapacak. TRT CANLI YAYIN EKRANI https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108 adresinden maçı canlı olarak izleyebilirsiniz. CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ