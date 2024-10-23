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GS MAÇI TRT 1 CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Elfsborg maçı MOBİL CANLI izle

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u sahasında konuk edecek. “Kupa 2”de ilk iki maç sonunda 4 puanla averajla 8. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi avantajını kullanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Avrupa arenasında son olarak Rigas FS ile berabere kalan Okan Buruk’un öğrencileri, sahadan galibiyetle ayrılmak için yoğun hazırlık yaptı. Üç puanla 16. sırada bulunan Elfsborg ise deplasmandan puan çıkarmak istiyor. Galatasaray - Elfsborg maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maç detayları ve muhtemel 11’ler...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 16:25 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 16:26
GS MAÇI TRT 1 CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Elfsborg maçı MOBİL CANLI izle

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, turnuvanın üçüncü haftasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk edecek. 4 puanla 8. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, evinde alacağı galibiyetle ilk 8'deki yerini sağlamlaştırarak son 16 turuna kalma yolunda avantaj elde etmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, son 9 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Elfsborg ise üç puanla 16. sırada bulunuyor ve İstanbul'dan puanla dönme amacında. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz nerede yayınlanacak? İşte, karşılaşmanın yayını ve muhtemel 11'ler...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Galatasaray - Elfsborg Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında RAMS Park'ta Elfsborg'u konuk edecek. 23 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17:30'da başlayacak olan mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Matej Zunic ve Manuel Vidali üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Mihael Antic olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Alen Borosak görev yapacak.

TRT CANLI YAYIN EKRANI

https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108 adresinden maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Galatasaray - Elfsborg Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Bu önemli karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak. Galatasaray, sahasında oynayacağı bu maçı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 içerisindeki yerini koruma hedefinde.

GS MAÇI TRT 1 CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Elfsborg maçı MOBİL CANLI izle

Galatasaray ve Elfsborg'un Muhtemel 11'leri

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Elfsborg: Pettersson, Hedlund, Buhari, Henriksson, Yegbe, Hult, Ouma, Zeneli, Qasem, Zeneli, Baidoo

Muslera Cezalı, Kalede Günay Güvenç

Galatasaray'da tecrübeli kaleci Fernando Muslera, Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 3 maçlık ceza kapsamında Elfsborg karşılaşmasında da forma giyemeyecek. PAOK ve Rigas FS karşılaşmalarında da cezasını çeken Uruguaylı kalecinin yokluğunda Günay Güvenç kaleyi koruyacak.

Jakobs, Sallai, Eyüp ve Gökdeniz Kadroda Yok

Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, Elfsborg karşısında forma giyemeyecek. Genç oyuncular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai'nin isimleri UEFA listesine verilmediği için bu maçta görev alamayacaklar.

Galatasaray Son 9 Maçta Yenilgi Görmedi

Galatasaray, oynadığı son 9 resmi maçta mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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