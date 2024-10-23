UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, turnuvanın üçüncü haftasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk edecek. 4 puanla 8. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, evinde alacağı galibiyetle ilk 8'deki yerini sağlamlaştırarak son 16 turuna kalma yolunda avantaj elde etmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, son 9 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Elfsborg ise üç puanla 16. sırada bulunuyor ve İstanbul'dan puanla dönme amacında. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz nerede yayınlanacak? İşte, karşılaşmanın yayını ve muhtemel 11'ler...