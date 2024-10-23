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Galatasaray - Elfsborg | CANLI

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi. Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Elfsborg ile karşılaşıyor. İlk 2 maçında 4 puan toplayan temsilcimizde tek hedef galibiyet. Galatasaray - Elfsborg maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 16:20 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 18:23
Galatasaray - Elfsborg | CANLI

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi. Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Elfsborg ile karşılaşıyor.

İlk 2 maçında 4 puan toplayan temsilcimizde tek hedef galibiyet.

Galatasaray ilk maçında PAOK'u yendi. (AA)Galatasaray ilk maçında PAOK'u yendi. (AA)
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Galatasaray - Elfsborg maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER

Galatasaray : Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens, Mauro Icardi, Victor Osimhen.

Elfsborg : Petterson, Yegbue, Holmen, Ibrahim, Hult, Ouma, Zeneli, Hodlund, Zeneli, Oasem, Baidoo

Mauro Icardi Elfsborg maçında da boş geçmedi (REUTERS)Mauro Icardi Elfsborg maçında da boş geçmedi (REUTERS)

OKAN BURUK'TAN ÇİFT FORVET KARARI

Galatasaray'ın Elfsborg ile karşılaştığı mücadelede Teknik Direktör Okan Buruk, çift forvetle oynama kararı aldı.

Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi birlikte görevlendirdi.

Arjantinli yıldız yine ağları havalandırmayı başardı.

Galatasaray - Elfsborg | CANLI

Barış Alper Yılmaz Galatasaray formasıyla bir kez daha ağları havalandırdı (DHA)Barış Alper Yılmaz Galatasaray formasıyla bir kez daha ağları havalandırdı (DHA)

3'LÜ SAVUNMA

Sarı kırmızılı ekibin başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, Ismail Jakobs'un yokluğunda ise 3'lü savunma kurgusu oluşturdu.

Orta sahada ise Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kanatlarda forma giyerken Sara ve Torreira mekezi bozulmadı.

Barış Alper Yılmaz karşılaşmanın 3. golünü kaydetti. Sara ise asistiyle gol pası hanesine bir çentik daha attı.

Fernando Muslera'nın cezası bitti (AA)Fernando Muslera'nın cezası bitti (AA)

MUSLERA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'ın Elfsborg ile karşılaştığı mücadede Fernando Musera'nın cezası da dolmuş oldu. Uruguaylı file bekçisi, Young Boysa karşısında gördüğü kırmızı kart sonrasında 3 maçla cezalandırılmıştı.

38 yaşındaki eldiven Tottenham karşısında kalesini koruyabilecek.

Alexander Ceferin Rams Park'ta maçı seyredenler arasındaydı (TRT 1 Ekran Görüntüsü)Alexander Ceferin Rams Park'ta maçı seyredenler arasındaydı (TRT 1 Ekran Görüntüsü)

CEFERIN TRİBÜNDE

Galatasaray'ın Elfsborg ile karşılaştığı mücadelede önemli iki misafir vardı. UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Rams Park'a gelerek karşılaşmayı takip etti.

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Galatasaray - Elfsborg | CANLI
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