Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi. Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Elfsborg ile karşılaşıyor.
İlk 2 maçında 4 puan toplayan temsilcimizde tek hedef galibiyet.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi. Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Elfsborg ile karşılaşıyor.
İlk 2 maçında 4 puan toplayan temsilcimizde tek hedef galibiyet.
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Galatasaray - Elfsborg maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz;
İLK 11'LER
Galatasaray : Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens, Mauro Icardi, Victor Osimhen.
Elfsborg : Petterson, Yegbue, Holmen, Ibrahim, Hult, Ouma, Zeneli, Hodlund, Zeneli, Oasem, Baidoo
OKAN BURUK'TAN ÇİFT FORVET KARARI
Galatasaray'ın Elfsborg ile karşılaştığı mücadelede Teknik Direktör Okan Buruk, çift forvetle oynama kararı aldı.
Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi birlikte görevlendirdi.
Arjantinli yıldız yine ağları havalandırmayı başardı.
3'LÜ SAVUNMA
Sarı kırmızılı ekibin başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, Ismail Jakobs'un yokluğunda ise 3'lü savunma kurgusu oluşturdu.
Orta sahada ise Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kanatlarda forma giyerken Sara ve Torreira mekezi bozulmadı.
Barış Alper Yılmaz karşılaşmanın 3. golünü kaydetti. Sara ise asistiyle gol pası hanesine bir çentik daha attı.
MUSLERA'NIN CEZASI BİTTİ
Galatasaray'ın Elfsborg ile karşılaştığı mücadede Fernando Musera'nın cezası da dolmuş oldu. Uruguaylı file bekçisi, Young Boysa karşısında gördüğü kırmızı kart sonrasında 3 maçla cezalandırılmıştı.
38 yaşındaki eldiven Tottenham karşısında kalesini koruyabilecek.
CEFERIN TRİBÜNDE
Galatasaray'ın Elfsborg ile karşılaştığı mücadelede önemli iki misafir vardı. UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Rams Park'a gelerek karşılaşmayı takip etti.