Barış Alper Yılmaz Galatasaray formasıyla bir kez daha ağları havalandırdı (DHA)

3'LÜ SAVUNMA

Sarı kırmızılı ekibin başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, Ismail Jakobs'un yokluğunda ise 3'lü savunma kurgusu oluşturdu.

Orta sahada ise Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kanatlarda forma giyerken Sara ve Torreira mekezi bozulmadı.

Barış Alper Yılmaz karşılaşmanın 3. golünü kaydetti. Sara ise asistiyle gol pası hanesine bir çentik daha attı.