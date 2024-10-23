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Barcelona - Bayern | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. 1 numaralı organizasyonun favorileri arasında yer alan iki dev takım karşı karşıya geliyor. Barcelona evinde Bayern Münih'i ağırlıyor. Katalanlar evinde kazanmak, Panzerler ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönebilmek amacında. Barcelona - Bayern Münih maçını takvim.com.tr'den canşı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 21:52 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 22:12
Barcelona - Bayern | CANLI

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Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde yeni hafta heyecanı sürüyor. Bu kupayı daha önce müzesine götüren takımlar arasında yer alan Barcelona ile Bayern Münih kozlarını İspanya'da paylaşıyor.

Barcelona - Bayern Münih maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Barcelona - Bayern Münih maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizBarcelona - Bayern Münih maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI İLK 11'LERİ

BARCELONA: Kaleci: Inaki Pena | Defans: Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Balde | Orta Saha: Casado, Pedri | Hücum: Yamal, Lopez, Raphinha, Lewandowski

BAYERN: Kaleci: Neuer | Defans: Guereiro, Upamecano, Kim, Davies | Orta Saha: Kimmich, Joao Palhinha | Hücum: Olise, Muller, Gnabry, Kane

Lamine Yamal ve Robert Lewandowski Barcelona'nın en önemli 2 gol ayağı. (Getty Images)Lamine Yamal ve Robert Lewandowski Barcelona'nın en önemli 2 gol ayağı. (Getty Images)

KATALANLAR ŞOKLA BAŞLADI

Bu akşam Bayern'i evinde ağırlayan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Monaco karşısında elde ettiği 2-1'lik yenilgiyle organizasyona merhaba dedi.

İspanyol temsilcisi ikinci hafta maçında ise Galatasaray'ı play-off turunda eleyen Young Boys'u 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Şu anda 3 puanı sahipler.

Barcelona - Bayern | CANLI

Bayern Münih Aston Villa karşısında beklemediği bir mağlubiyet aldı. (EPA)Bayern Münih Aston Villa karşısında beklemediği bir mağlubiyet aldı. (EPA)

BAYERN İKİNCİ HAFTA ÇARPILDI

Alman temsilcisi Bayern Münih ise ilk hafta Dinamo'yu gole boğarak 9-2 yenmişti. Ancak ikinci hafta büyük bir şok yaşadılar.

İngiltere'de şu ana kadar sürpriz olarak gösterilen Aston Villa'ya karşı gol atamadılar ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldılar.

Böylelikle 3 puanda kaldılar.

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