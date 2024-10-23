Bayern Münih Aston Villa karşısında beklemediği bir mağlubiyet aldı. (EPA)

BAYERN İKİNCİ HAFTA ÇARPILDI

Alman temsilcisi Bayern Münih ise ilk hafta Dinamo'yu gole boğarak 9-2 yenmişti. Ancak ikinci hafta büyük bir şok yaşadılar.

İngiltere'de şu ana kadar sürpriz olarak gösterilen Aston Villa'ya karşı gol atamadılar ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldılar.

Böylelikle 3 puanda kaldılar.