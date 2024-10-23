Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde yeni hafta heyecanı sürüyor. Bu kupayı daha önce müzesine götüren takımlar arasında yer alan Barcelona ile Bayern Münih kozlarını İspanya'da paylaşıyor.
Barcelona - Bayern Münih maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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Barcelona - Bayern Münih maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI İLK 11'LERİ
BARCELONA: Kaleci: Inaki Pena | Defans: Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Balde | Orta Saha: Casado, Pedri | Hücum: Yamal, Lopez, Raphinha, Lewandowski
BAYERN: Kaleci: Neuer | Defans: Guereiro, Upamecano, Kim, Davies | Orta Saha: Kimmich, Joao Palhinha | Hücum: Olise, Muller, Gnabry, Kane
Lamine Yamal ve Robert Lewandowski Barcelona'nın en önemli 2 gol ayağı. (Getty Images)
KATALANLAR ŞOKLA BAŞLADI
Bu akşam Bayern'i evinde ağırlayan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Monaco karşısında elde ettiği 2-1'lik yenilgiyle organizasyona merhaba dedi.
İspanyol temsilcisi ikinci hafta maçında ise Galatasaray'ı play-off turunda eleyen Young Boys'u 5-0 mağlup etmeyi başardı.
Şu anda 3 puanı sahipler.