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Samsunspor - Fenerbahçe | CANLI TAKİP

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler elde edeceği 3 puanla birlikte zirveden kopmamak ve Avrupa Ligi karşılaşmasına moralli çıkmak amacında. Samsunspor - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 18:01 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 19:29
Samsunspor - Fenerbahçe | CANLI TAKİP

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Bu sezon Süper Lig'deki özlemini sona erdirmek ve kupaya uzanmak isteyen Fenerbahçe, 9'uncu haftada Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.

Jose Mourinho ve öğrencileri bay geçtikleri haftanın ardından milli arada da topladıkları enerjiyi galibiyete dönüştürerek Karadeniz'den 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Samsunspor - Fenerbahçe maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Samsunspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz Samsunspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

SAMSUNSPOR: Okan, Bola, van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Muja, Mouandilmadji

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Djiku, Beca, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko

Filip Kostic ilk defa 11'de yer aldı (AA)Filip Kostic ilk defa 11'de yer aldı (AA)

FILIP KOSTIC İLK DEFA 11'DE

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı mücadelede Teknik Direktör Jose Mourinho, hücumda Filip Kostic'i tercih etti. Sırp golcüyü Dusan Tadic ile birlikte kanatlarda değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, 10 numarada yine Sebastian Szymanski'yi tercih ederek Dzeko'yu beslemeye çalıştı..

Samsunspor - Fenerbahçe | CANLI TAKİP

İrfan Can Kahveci Samsunspor maçında yedek oturdu (AA)İrfan Can Kahveci Samsunspor maçında yedek oturdu (AA)

İRFAN CAN KAHVECİ YEDEK

Sarı lacivertlilerin zorlu randevsunda İrfan Can Kahveci yedek kulübesinde oturdu. Milli arayı da çok iyi geçiren yıldız futbolcunun yerine Filip Kostic mücadele etti.

Teknik Direktör Jose Mourinho, öğrencisini neden ilk 11'de olmadığı ile ilgili soruya "Göz önünde bulundurduğum şey şu, maçı kazanmak istiyorum. Bu anlamda en doğru şeyleri yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz, ilk 11'e 11 oyuncu yazabiliyorsunuz. 16-17 oyuncuyla sahaya çıkabilmek isterdim, çünkü herkes hak ettiler. Medyayı biliyorum.

Genelde önemli bir maçta önemli işler yapan oyuncuya odaklanıyorsunuz ama diğer maçları unutuyorsunuz. Tadic'i unutuyorsunuz. Maalesef durum bu şekilde. Seçim yapıyoruz. Milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışma yapma fırsatı bulabildik ve iki hafta iyi çalıştık." yanıtını verdi.

Muhammet Ali Metoğlu Gaziantep FK - Beşiktaş maçını da yönetmişti (AA)Muhammet Ali Metoğlu Gaziantep FK - Beşiktaş maçını da yönetmişti (AA)

DÜDÜK METOĞLU'NDA

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçı Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Serkan Olguncan üstleniyor.

Dördüncü hakem ise Çağdaş Altay. VAR'da Mustafa İlker Coşkun, AVAR'da Volkan Ahmet Narin oturuyor.

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