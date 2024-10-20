Jose Mourinho’dan hakem isyanı! Canlı yayında tepki gösterdi

Jose Mourinho 2 puan daha kaybetti (AA)

Mourinho şunları söyledi;

"Maçtan önce rakibi analiz ediyoruz. Bu maç öncesinde yaptığımız gibi. Maçtan önce uzun zamanımız vardı, rakibimizin kaliteleri üzerinde durduk. Zor bir haftaydı bizim için. Sadece cuma günü tam takım çalıştık. Milli takımdaki oyuncular sadece rejenerasyon yaptılar.

Oyuncular, saha içerisinde hatalar yapıyorlar. Bunu aramızda konuşmalıyız. İlk yediğimiz gol, konuştuğumuz bir goldü. Cuma günü bunu konuştuk. İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı. 2-1'den sonra iki tane net pozisyona girdik, maçı bitirebilirdik. Sebastian'ın şutu gol diye düşündüm olduğum açıdan ötürü. En-Nesyri'nin şutu da neredeyse gol oluyordu. Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası Djiku'yu sol beke çekmek zorunda kaldım. Mert Hakan'ı oyuna alamadım."

"BİZİM İÇİN ÜZÜCÜ SONUÇ"

Yedikleri gol hakkında konuşan Mourinho, "2-2 bizim için üzücü sonuç. Bakalım bizim stadımızda rakip böyle bir gol attığında faul mü verilecek gol mü verilecek?" açıklamasını yaptı.