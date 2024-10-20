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Beşiktaş - Konyaspor | CANLI TAKİP

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlı ekip milli ara sonrasında kazanarak yoluna devam etmek ve hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçına hem de hafta sonundaki Galatasaray derbisine moralli çıkmak amacında. Beşiktaş - Konyaspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 15:02 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 16:31
Beşiktaş - Konyaspor | CANLI TAKİP

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Siyah beyazlı ekip yıldız oyuncularıyla zorlu rakibini yenerek namağlup yürüyüşünü sürdürmek amacında.

CANLI TAKİP

Beşiktaş - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz Beşiktaş - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Semih Kılıçsoy, Udokhai, Immobile, Muçi, Masuaku, Rafa Sİlva, Emirhan, Ndour, Gedson

KONYASPOR: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer

Ciro Immobile Beşiktaş'ın son maçında golü atan isim olmuştu (AA)Ciro Immobile Beşiktaş'ın son maçında golü atan isim olmuştu (AA)

SEMİH İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ın Konyaspor ile karşılaştığı mücadelede Semih Kılıçsoy ilk 11'de görev yaptı. Genç futbolcu, son olarak Antalyaspor'a karşı başladığı karşılaşmadan 5 hafta sonra başlangıç kadrosunda yer aldı.

Semih, siyah beyazlıların 1-0 öne geçtiği penaltıyı kazanan isim olmayı başardı.

Beşiktaş - Konyaspor | CANLI TAKİP

Konyaspor milli ara dönüşü İstanbul'da kazanmak istiyor. (AA)Konyaspor milli ara dönüşü İstanbul'da kazanmak istiyor. (AA)

KONYA PUAN ARIYOR

Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla şu anlık beklentileri karşılayan Konyaspor ise 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi alarak 11 puan topladı. Yeşil beyazlılar, zorlu İstanbul deplasmanından da hanesine yazdıracağı en az 1 puanla evine dönmek istiyor.

Kadir Sağlam Trabzonspor'un Hatayspor ile oynadığı maçı da yönetmişti. (AA)Kadir Sağlam Trabzonspor'un Hatayspor ile oynadığı maçı da yönetmişti. (AA)

DÜDÜK SAĞLAM'DA

Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetiyor. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Ali Can Alp üstleniyor. Dördüncü hakem ise Çağdaş Altay.

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