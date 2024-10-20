Beşiktaş - Konyaspor | CANLI TAKİP

Konyaspor milli ara dönüşü İstanbul'da kazanmak istiyor. (AA)

KONYA PUAN ARIYOR

Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla şu anlık beklentileri karşılayan Konyaspor ise 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi alarak 11 puan topladı. Yeşil beyazlılar, zorlu İstanbul deplasmanından da hanesine yazdıracağı en az 1 puanla evine dönmek istiyor.