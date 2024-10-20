Beşiktaş - Konyaspor | CANLI TAKİP

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor'u konuk ediyor.
Siyah beyazlı ekip yıldız oyuncularıyla zorlu rakibini yenerek namağlup yürüyüşünü sürdürmek amacında.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor'u konuk ediyor.
Siyah beyazlı ekip yıldız oyuncularıyla zorlu rakibini yenerek namağlup yürüyüşünü sürdürmek amacında.
CANLI TAKİP
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Semih Kılıçsoy, Udokhai, Immobile, Muçi, Masuaku, Rafa Sİlva, Emirhan, Ndour, Gedson
KONYASPOR: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer
SEMİH İLK 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ın Konyaspor ile karşılaştığı mücadelede Semih Kılıçsoy ilk 11'de görev yaptı. Genç futbolcu, son olarak Antalyaspor'a karşı başladığı karşılaşmadan 5 hafta sonra başlangıç kadrosunda yer aldı.
Semih, siyah beyazlıların 1-0 öne geçtiği penaltıyı kazanan isim olmayı başardı.
KONYA PUAN ARIYOR
Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla şu anlık beklentileri karşılayan Konyaspor ise 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi alarak 11 puan topladı. Yeşil beyazlılar, zorlu İstanbul deplasmanından da hanesine yazdıracağı en az 1 puanla evine dönmek istiyor.
DÜDÜK SAĞLAM'DA
Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetiyor. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Ali Can Alp üstleniyor. Dördüncü hakem ise Çağdaş Altay.