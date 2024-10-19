Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan galip ayrılarak hem liderliğini sürdürmek hem de deplasman rekorunu kırmak. Ev sahibi Antalyaspor ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.