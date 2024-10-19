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Antalyaspor - Galatasara | CANLI

Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan galip ayrılarak hem liderliğini sürdürmek hem de deplasman rekorunu kırmak. Ev sahibi Antalyaspor ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde. Antalyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 17:51 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 18:55
Antalyaspor - Galatasara | CANLI

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Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan galip ayrılarak hem liderliğini sürdürmek hem de deplasman rekorunu kırmak. Ev sahibi Antalyaspor ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Galatasaray Antalyaspor'a kaybetmiyor. (AA)Galatasaray Antalyaspor'a kaybetmiyor. (AA)CANLI TAKİP

Antalyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER

Antalyaspor : Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray Kaluzinski, Petrusenko, Townsend, Larsson, Djenepo, Samudio.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Icardi.

Antalyaspor - Galatasara | CANLI

Okan Buruk rekor peşinde. (GALATASARAY)Okan Buruk rekor peşinde. (GALATASARAY)GALATASARAY 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.

Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

SARI-KIRMIZILILAR REKOR PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak.

Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda.

Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak Süper Lig rekoruna imza atacak.

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