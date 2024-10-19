Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan galip ayrılarak hem liderliğini sürdürmek hem de deplasman rekorunu kırmak. Ev sahibi Antalyaspor ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.
Galatasaray Antalyaspor'a kaybetmiyor. (AA)CANLI TAKİP
Antalyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz;
İLK 11'LER
Antalyaspor : Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray Kaluzinski, Petrusenko, Townsend, Larsson, Djenepo, Samudio.
Galatasaray : Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Icardi.