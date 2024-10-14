Tarihi geri dönüş! Türkiye tarihinde İzlanda’yı ilk kez yendi: 4-2

Ay yıldızlılar, zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve yoluna yenilgisiz devam etmek istiyordu ve beklenen oldu. Milliler 1-0 öne geçen rakibine karşı karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Böylelikle tarihimizde ilk kez İzlanda'yı yendik.

49. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı ortada savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına döndü. 49. dakikada ceza sahası içinde son çizgiye inen Kenan Yıldız'ın ortasında İrfan Can Kahveci kafayı vururken kaleci Valdimarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi. 51. dakikada Arda Güler'in ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top savunmadan sekerken, hakem Sylwestrzak VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu yeniden izleyen Damian Sylwestrzak, Arda'nın vuruşu sonrası ceza sahası içinde Ingason'un elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 54. dakikada penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu topu filelere gönderdi. Hakem Sylwestrzak, vuruş öncesi Hakan'ın topa iki ayağıyla temas ettiğini belirleyerek golü iptal etti. 62. dakikada Kenan'ın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza yayı önüne kadar topu sürerken yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-1 65. dakikada Kenan Yıldız'ın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çeldi. 65. dakikada köşe vuruşunda Merih Demiral kafayı vururken, Gudjohnsen'den dönen top sonrası hakem Sylwestrzak, potansiyel elle oynama nedeniyle kenara geldi. VAR monitöründe pozisyonu izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada yeniden beyaz noktaya gelen Hakan Çalhanoğlu, topu filelere gönderdi. 1-2 76. dakikada savunmada oluşan karambol sonrası ceza sahasına açılan topa Oskarsson sert vururken kaleci Uğurcan'ı geçen topa Merih çizgide müdahale etti. 83. dakikada Fridriksson'un sağ kanattan ortasında Gudjohnsen, kale önünde kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2 88. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciye presinde boşta kalan topu Arda Güler filelere gönderdi. 2-3 90+5. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayı solunda kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-4

Kenan Yıldız İzlanda karşısında ilk 11'de görev yaptı. [AA]

MONTELLA'DAN MECBURİ DEĞİŞİKLİKLER

Kaleyi Uğurcan Çakır korurken Mert Müldür'ün yerine Zeki Çelik forma giydi. Stoper hattında Abdülkadir Bardakcı ile Merih Demiral tandemi ve sol bekte Ferdi Kadıoğlu bir kez daha görev alan isimler oldu. Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Köçkçü'nün oluşturduğu orta saha ikilisi de bozulmadı.

Karadağ karşısında golü atan İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün'ün yerine ilk 11'de tercih edilirken Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda Kenan Yıldız göev yaptı. Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler de yine bir önceki karşılaşmadan sonra yine forma alan isimler oldu.